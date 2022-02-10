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Рубрика: Экономика

Регистрация доменов будет привязана к госуслугам

Текст: Олег Капранов
Процедура регистрации национальных доменов в России в скором времени будет изменена. Для обладания доменами в зонах RU и РФ необходимо будет привязать учетную запись у регистратора домена к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Как ожидается, это будет способствовать повышению достоверности сведений о владельцах доменных имен и снизит число мошеннических ресурсов в Рунете. Внесение законопроекта в Госдуму планируется в ноябре 2022 года.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Минцифры совместно с АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет", Банком России (ЦБ) и другими госорганами прорабатывает механизм обязательной регистрации доменного имени через систему ЕСИА. Об этом "РГ" сообщили в ведомстве.

Фото: iStock
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Сегодня для регистрации домена на физическое лицо достаточно зарегистрироваться на сайте соответствующей компании-регистратора, указав свои контактные и паспортные данные. Однако регистратор не проверяет такую информацию и анонимностью пользуются мошенники. Так, ЦБ, пресекающий деятельность таких ресурсов, сообщил, что за три квартала 2021 года была инициирована блокировка более 4300 таких сайтов. В Банке России отметили, что предлагаемый механизм может исправить эту ситуацию, так как за каждым доменом в результате будет закреплен конкретный владелец.

Коснется новация и уже зарегистрированных доменов. Их также будет необходимо подключить к новой процедуре. В Минцифры сообщили, что вопрос "перерегистрации" ранее зарегистрированных доменных имен в настоящий момент прорабатывается.

Спорным моментом в том, что касается авторизации через систему ЕАИС, всегда были ограниченные возможности для нерезидентов - юридических и физических лиц, который также могут быть владельцами доменов в зонах RU и РФ. По словам директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьев, эта процедура также в настоящий момент прорабатывается.

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В результате после запуска авторизации через ЕСИА вся информация о доменах и их собственниках станет прозрачной для госведомств, в то время как сейчас регистратор раскрывает личные данные в каждом случае индивидуально по запросу ведомств или по адвокатскому запросу, отмечает доменный инвестор Павел Гросс-Днепров.

"Вопрос в том, какая конечная цель этой идеи. Если сделать управление доменами более удобным, то я за. Сейчас, например, для передачи RU домена необходим личный визит в офис регистратора или нотариально заверенная доверенность. Если каждый сможет управлять своими доменами онлайн через госуслуги, это будет хорошо", - сообщил Гросс-Днепров "РГ". Но остается вопрос защищенности доменов от их захвата или угона.

Сомневается в том, что новая система снимет эти риски Александр Беслик, технический директор компании HFLabs. "Сегодня угон доменов чаще всего происходит по банальной причине: компания или физическое лицо забыли вовремя внести оплату за домен, а киберсквоттеры, которые отслеживают такие случаи, захватили его. От возникновения таких ситуаций привязка к ЕСИА никак не спасет", - сообщил Беслик.

Более того, по мнению Гросс-Днепрова, важно, чтобы в новой системе были очень четко прописаны процедуры доступа к доменам и информации о них в рамках ЕИАС.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"С одной стороны прямой доступ различных ведомств к информации о доменах ускоряет борьбу с нарушениями, с другой - пользователи особо ценных доменов могут пострадать. Есть очень много доменов, стоимость которых превышает миллион рублей, за которыми ведется охота - от обратного захвата до банальной кражи из аккаунта", - сообщил Гросс-Днепров "РГ".

Сейчас в национальном домене .RU зарегистрировано более 5 миллионов доменных имен, в домене .РФ - 600 тысяч. В домене .RU также зарегистрировано 2 миллиона администраторов доменных имен, в домене .РФ - 317 тысяч администратора. При этом доля администраторов доменных имен, зарегистрированных на России, составляет 88,6% (в домене .RU) и 92,5% (в домене уровня .РФ).

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