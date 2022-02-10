Самолет А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС

Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 "Премьер" вновь поднялся в небо по плану продолжающихся испытаний.

Об этом РИА Новости сообщил информированный источник . В 2019 году "Премьер" уже летал, он несколько раз поднимался в небо в рамках летно-конструкторских испытаний. Теперь перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления совершил полет с включенной РЛС.

"РГ" уже писала о том, что Россия вкладывается в создание современных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, жизненно важных для современных ВВС. Таким и будет "Премьер".

А-100 создается на базе транспортного Ил-76 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.