Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.02.2022,  
09:53
Текст:  Светлана Цыганкова

Самолет А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС

Фото: ТАНТК имени Бериева Фото: ТАНТК имени Бериева
Фото: ТАНТК имени Бериева

Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 "Премьер" вновь поднялся в небо по плану продолжающихся испытаний.

Фото: ЦКБ "Рубин"
Представлен новый вариант погружающегося патрульного корабля "Страж"

Об этом РИА Новости сообщил информированный источник . В 2019 году "Премьер" уже летал, он несколько раз поднимался в небо в рамках летно-конструкторских испытаний. Теперь перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления совершил полет с включенной РЛС.

"РГ" уже писала о том, что Россия вкладывается в создание современных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, жизненно важных для современных ВВС. Таким и будет "Премьер".

А-100 создается на базе транспортного Ил-76 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: "Укроборонпром" / ukroboronprom.com.ua/
Украинский Т-64БВ образца 2022 года получил опытный пулемет Laska K-2 09.02.2022
MW: Су-57 идеален для ослепления противника 07.02.2022
Ракетоносец Ту-160М передадут на испытания раньше срока 07.02.2022
ВКС России
Мантуров назвал сроки передачи Минобороны первого построенного "с нуля" Ту-160М 04.02.2022
Под Брестом артиллеристы и авиация устроили противнику "огневой мешок" 04.02.2022