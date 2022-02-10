Несколько дней назад в Полтаве демонтировали памятник генералиссимусу русской армии Александру Суворову. До переноса в Полтаву монумент находился в Киеве.

Русская армия под руководством Суворова вела боевые действия и на территории нынешней Украины. Это и осада Очакова (теперь Николаевская область) в 1788 году, и взятие неприступной турецкой крепости Измаил (сейчас - Одесская область) в 1790 году. Кроме того, в городе Тульчин (ныне Винницкая область) Суворов писал свой всемирно известный труд "Наука побеждать".

Памятник Суворову, который убрали в Полтаве, изначально был установлен в 1974 году в Киеве - перед Суворовским училищем.

После распада Советского Союза училище переименовали в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а памятник позже переместили во внутренний двор. Затем его перевезли в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации. Но и там он не простоял долго.

С призывом демонтировать памятник Суворову к руководству музея обратился директор Института национальной памяти Антон Дробович. Он назвал монумент "одним из элементов советской пропаганды".

Но Суворов умер еще в 1800-м году, почти за полтора века до образования СССР. Более того, Русская армия с Суворовым и другими полководцами - Румянцевым, Потемкиным - отвоевывала земли у турков, которые сейчас составляют внушительную часть Украины. И если киевский памятник, ставший полтавским, все-таки демонтировали, то в Одессе, Херсоне, Тульчине, Очакове и Измаиле монументы великому русскому полководцу сохраняются. Во всяком случае, известий об их демонтаже не было.

Народный художник России Дмитрий Тугаринов - автор памятника Суворову в Швейцарии, где русского полководца считают национальным героем. Память его чтят во многих местах страны, ведь благодаря Суворову и русской армии Швейцарии удалось обрести независимость от Франции.

- Суворов - личность архизначимая не только для прошлого, но и для будущего, - говорит Тугаринов. - Люди, которые согласились снести памятник на Украине - обманутые и легковерные. Эта ситуация во многом показательна. Раз добрались до Суворова, скоро эта вакханалия закончится. И снесенные памятники вернутся. Не могут не вернуться.

По словам скульптора, памятник по воздействию сильнее, чем телевидение или интернет. Телевизор можно не включать, не пользоваться гаджетом. Но памятник нельзя не заметить. И выключить тоже нельзя - только снести.

- Суворов после сноса монумента менее великим не стал, - уверен Тугаринов. - Просто определенные люди пытаются пустить будущие поколения по новому руслу - антикультурному. Обидно, что многие попались на эту пропаганду. А те кто не попался, вынуждены таким решениям подчиняться.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что хотел бы видеть памятник Суворову, который оказался не нужен ни Киеву, ни Полтаве, в Петербурге.

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