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10.02.2022 14:53
Рубрика: Общество

В Египте найден крупнейший тайник с материалами для бальзамирования

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте при проведении раскопок древнего некрополя в городе Абусире группа археологов из Чехии обнаружила тайник с материалами для бальзамирования, который оказался самым большим из всех подобных "складов", когда-либо найденных в этой стране.

Фото: iStock
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Об открытии сообщается на сайте Министерства по делам древностей Египта. Его совершила миссия Карлова университета в Праге. Она проводила раскопки в Абусире, расположенном примерно в 15 км от Каира.

Археологам удалось раскопать крупнейший в истории исследований тайник, содержащий большое количество древнеегипетских материалов для бальзамирования. Более того, этот склад, судя по всему, более двух с половиной тысяч лет оставался нетронутым.

Он датируется шестым веком до нашей эры. Внутри археологи обнаружили более 370 керамических сосудов, тщательно сложенных в 14 слоев один над другим. В подобные сосуды при погребении обычно складывали внутренние органы мумифицированных людей. Были обнаружены и другие материалы, которые широко использовались в ритуалах мумификации.

Ученые отмечают, что тайников такого огромного масштаба археологи не находили никогда. Одним из крупнейших ранее считался тайник, найденный в неповрежденной гробнице Тутанхамона. Но он заметно уступает вновь обнаруженному сооружению.

Египтологи предполагают, что тайник мог быть частью "производственного" комплекса. Дело в том, что он расположен на западной окраине некрополя возле пирамид. Ранее здесь были обнаружены погребальные шахты, на дне которых в специальных камерах были сооружены гробницы важных сановников - военачальников, жрецов и придворных XXVI и XXVII династий фараонов. Эти гробницы также датируются шестым веком до нашей эры, что может указывать на их связь с тайником.

Интересно, что сам тайник также находился внутри шахты на глубине более 13-ти метров. Его размеры составляют примерно пять на пять метров. Найденные внутри тайника крупные сосуды были уложены по спирали вдоль стен, слоями от семи до 52 сосудов. В верхнем слое были обнаружены четыре известняковых канопы.

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По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, они оказались пустыми, но на их поверхности найдены иероглифические надписи. Тексты уже удалось расшифровать. Судя по ним, эти ритуальные кувшины принадлежали некоему человеку по имени Вахе Ип Ра-Мари Нит, сыну госпожи Иртуру.

"Хотя известно несколько высокопоставленных лиц с этим именем того периода, ни один из них не может быть идентифицирован как владелец данных каноп, поскольку известны имена их матерей, и ни одно из них не соответствует тому, что указано в надписях, - говорит египтолог Ладислав Бареш. - Судя по величине склада с материалами для бальзамирования, а также по размерам и расположению близлежащей гробницы, этот человек [Вахе Ип Ра-Мари Нит] должен был принадлежать к числу высших сановников своего времени вместе с его ближайшими соседями по некрополю - адмиралом Уджахорреснетом и генералом Менехибнеком".

Исследование будет продолжено, поскольку рядом с тайником археологи обнаружили вход в еще одну шахту. Они предполагают, что на дне этой шахты может находиться гробница Вахе Ип Ра-Мари Нита, чье имя упоминается на канопах. Раскопки шахты предполагается провести в течение этого года.

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