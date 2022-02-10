УАЗы вооружили американскими 106-мм безоткатными орудиями

Отечественные вездеходы УАЗ-469 и УАЗ-3151 продолжают эксплуатироваться во многих вооруженных силах и силовых структурах мира. По-прежнему их достаточно много в Африке.

Например, армия Ганы приспособила ульяновские джипы для установки стрелкового и противотанкового вооружения. Они получили 14,5-мм крупнокалиберные пулеметы Владимирова (КПВ), способные на дальности до 2000 метров поражать различные наземные цели, в том числе легкую боевую технику. Так, на дистанции в полкилометра пробивается более 30 мм брони.

Еще более впечатляющими возможностями по борьбе с бронетранспортерами, разведывательными, боевыми машинами пехоты, а также танками (правда, не имеющими многослойной брони и динамической защиты) обладают широко распространенные на этом континенте 106-мм американские безоткатные орудия М40, также применяемые на УАЗах.

Их особенностью является, смонтированный над стволом 12,7-мм пристрелочный пулемет М8. Масса орудия - 209 кг. Длина - 3404 мм. Дальность стрельбы в зависимости от типа снарядов составляет 1200-1350 метров, максимальная - 6800 метров.

Кумулятивные выстрелы способны пробивать до 350 мм брони. Сообщалось о разработке версий, для которых и 700 мм не были проблемой, но вряд ли они попали в Гану.

Неизвестно, имеются ли у военных этой страны противопехотные осколочно-трассирующие снаряды, снаряженные шестью тысячами миниатюрных стальных стрел.

Такие джипы здесь используются также как тягачи для буксировки 14,5-мм ЗПУ-2 и "Рогаток" - ЗУ-23-2, предназначенных как для противовоздушной обороны, так и для борьбы с наземными объектами.

Ранее сообщалось, что в различных горячих точках на УАЗ-469 и УАЗ-3151 можно было увидеть установки противотанковых управляемых ракет, автоматические, станковые гранатометы и даже реактивные системы залпового огня.