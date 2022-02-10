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Умер барабанщик культовых белорусских групп Артем Залесский

Новости
    10.02.2022, 15:08
Текст:   Олег Усков

Скончался Артем Залесский - участник ряда групп, среди которых особо выделяются прекрасная "Кассиопея" и "Серебряная свадьба". Кроме того Артем играл в проектах Gurzuf и "Любовь и спорт".

Сообщения о смерти музыканта появились в социальных сетях. В том числе в аккаунте Белорусского Совета по культуре и аккаунте Артема.

"Дорогие. Тема больше не на этой планете телесно. А душа его светлая где-то рядом. Помощи не надо. Просим молитв и добрых воспоминаний", - написала Светлана Бень, супруга и соратница артиста.

Отпевание состоится в пятницу утром в храме на Подворье на Лысой Горе (это 20 км от Минска - РГ). Прощание - в крематории на Северном кладбище, добавила она.

Причина смерти Залесского не названа.

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