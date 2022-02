Умерла легендарная соул-певица, жена Майлза Дэвиса Бетти Дэвис

В возрасте 77 лет скончалась Бетти Дэвис - гигантская легенда фанка и соула 60-70-х, оказавшая своей крайне раскрепощенной манерой неизмеримое влияние на Принса, Эрику Баду, Outkast и еще десятки правофланговых исполнителей последующих лет.

Как передает Deadline, ссылаясь на подтверждение от подруги артистки, Дэвис отошла в своем доме в Пенсильвании в силу естественных причин.

Бетти Мабри (фамилия в девичестве) родилась в Северной Каролине в 1944 году. В шестнадцать перебралась в Нью-Йорк. Работала моделью в журналах Glamour и Seventeen. С детства увлеченная блюзом, водила дружбу с Хендриксом, Слаем Стоуном и Майлзом Дэвисом, другими важными людьми. Причем Майлзу стала соавтором и второй женой (разница в возрасте - двадцать лет). В то время как отношения с блюзовым певцом Лу Кортни вылилась в то, что Лу спродюсировал ее дебютный сингл The Cellar.

Поприще модели, причем - успешное, Дэвис довольно быстро наскучило, и Бетти попыталась погрузиться в музыку. Но брак с Майлзом продлился недолго, они развелись, артистка уехала в Лондон и продолжила карьеру модели. При этом джазмен признавал в автобиографии, что этот их скоротечный союз был исключительно плодотворен. Подтверждение - например, обложка пластинки 1968 года Filles de Kilimanjaro, на обложке которой изображена Бетти, а внутри - трек в ее честь.

В числе других именитых поклонников Бетти - Эрик Клэптон, с которым она встречалась, но сотрудничать отказалась, и Роберт Палмер. С Робертом они были любовниками в середине 70-х, и артист помог подруге подписать контракт с Islands, где в 1975-м вышла ее третья "номерная" пластинка Nasty Gal.

За Nasty Gal последовала огромная пауза - свой четвертый альбом Дэвис выпустила лишь в 2009-м, притом, что записан он был еще в 1976-м.

Также стоит вспомнить, что несмотря на моментально сложившийся культовый статус, Бетти отказывались пускать на американское ТВ - из-за ее "экстремальной сексуальности", которую она принципиально отказывалась купировать (о чем с теплотой вспоминал Сантана).

В 2017-м Филип Кокс снял яркий байопик артистки - Betty: They Say I'm Different.