Умерла участница "Евровидения" Нора Нова

Скончалась Нора Нова, урожденная Ахинора Куманова, - немецкая поп-певица болгарского происхождения. Как передает болгарская пресса, Нова умерла утром в среду на 93-м году жизни. Причина смерти не названа.

Куманова родилась 8 мая 1928 года в Софии в семье отца-дипломата и матери - оперной певицы. Часть детства провела в Берлине, где ее отец был послом во времена царя Бориса III. Мать Ахиноры погибла, когда будущая артистка еще была ребенком.

Во время Второй Мировой войны ее отец и сестра вернулись в Болгарию. Причем дядя Кумановой был казнен народным судом, а отца дважды заточали в лагеря. В то время как Нора вошла в состав оркестра "Джаз оптимистов" и была заклеймена "чужеродным элементом".

Во время венгерских событий Ахинора так же была заключена в тюрьмы и принудительно разведена со своим первым мужем, Паскалем. В 1960-м Нора заключила фиктивный брак с немцем из ГДР, с которым познакомилась после своего концерта, и оба бежали в Западную Германию. И успешно: ввиду хорошего знания немецкого языка в том же году Ахинора подписала контракт со звукозаписывающей компанией Electrola, выпустив подряд несколько синглов. Продюсировал ее Нильс Нобах, работавший с Марлен Дитрих и Далидой. Он же придумал певице сценическое имя - от АхиНОРА КумаНОВА.

Треки Новы недурно отмечались в национальных чартах, и в 1964-м, пройдя отбор, она отправилась на "Евровидение" от Западной Германии. Где заняла последнее место, не набрав ни одного балла.

При этом Нора стала первой болгаркой на конкурсе, а ее песня имеет самое длинное название в его истории - Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne. В том смысле, что так или иначе, а в анналы она вошла по целому ряду пунктов. Как актриса Нора тоже отметилась - в сериале.

После третьего развода Нова переехала в Мюнхен, где развивала свой успешный бизнес: бутики, бистро, антиквариат, мебель. В 1989-м артистка вернулась в Болгарию, открыла сеть модных магазинов в Софии и стала сооснователем монархической партии.