В Москве состоится международная конференция "Арктика: гуманитарные векторы развития"

Международная конференция "Арктика: гуманитарные векторы развития" пройдет 15-16 февраля в Москве в рамках плана основных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператором мероприятий председательства выступает Фонд Росконгресс.

Основная цель конференции - предоставить международную и междисциплинарную платформу для обобщения результатов исследований Арктики в области социально-гуманитарных наук, а также обмена опытом междисциплинарных исследований арктического региона, определения перспектив дальнейшего участия ученых-гуманитариев в реализации социально-экономических приоритетов в регионе.

В рамках мероприятия эксперты обсудят вопросы истории, лингвистики, искусства, этнографии, гуманитарные аспекты естественных наук в контексте поиска решений актуальных проблем народов Арктики и сохранения их культурного наследия. В течение двух дней запланированы около 120 докладов по 20 секциям, в том числе по таким направлениям как "Лингвистика и социолингвистика", "История освоения Арктики и межкультурных коммуникаций в регионе", "Искусство и фольклор народов Севера", "Гуманитарные аспекты биологии, психологии и культуры популяций человека в циркумполярных регионах". Также состоятся четыре пленарные сессии и кинопоказ "Арктический сборник" документалиста Бориса Дворкина.

В мероприятии примут участие ведущие ученые, обладатели научных степеней, представители Минобрнауки, МИД России, дипломатических миссий арктических стран, в том числе Дании, США и Финляндии.

Организаторы конференции - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Московский государственный лингвистический университет. Соорганизаторы - Институт языкознания РАН, Институт всеобщей истории РАН, АНО "Институт перевода".

Онлайн-трансляция конференции будет доступна на официальном сайте российского председательства.