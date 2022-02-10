ВЦИОМ: Позитивно или нейтрально состояние науки в России оценили 66% россиян

Большинство россиян считает, что современная российская наука сейчас находится на подъеме или в стабильном состоянии. Об этом рассказал в четверг, 10 февраля, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на "круглом столе", организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Отвечая на вопрос, "Как вы считаете, современная наука находится сейчас на подъеме, в застое или переживает спад?", 38% опрошенных выбрали первый вариант, 22% - второй и 29% - третий.

Схожие цифры получены в ответах на вопрос о динамике изменений в науке за последний год: 38% считают, что оно "скорее улучшилось", 21% - "скорее ухудшилось", 28% - "не изменилась".

"Таким образом, мы можем говорить, что на сегодня преобладает нейтрально-позитивные оценки в оценке состояния науки, - констатировал Мамонов. - 66% считают, что состояние либо улучшилось, либо находится на каком-то определенном достигнутом уровне".

Социологи также поинтересовались, в каких именно сферах россияне считают отечественных ученых лидерами. Больше всего голосов набрали военная сфера - 28%, здравоохранение - 18% и космическая сфера - 17%. Кроме того, респонденты чаще всего упоминали медицину, отвечая на вопрос, в каких областях продвинулась наша наука за последний год.

"Это прежде всего за счет "Спутника" и разработки вакцин от коронавируса", - считает Михаил Мамонов. "Этот факт известен, значим для людей и является индикатором развития состояния науки", - добавил он.

Инициативный телефонный опрос проведен 24 ноября 2021 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.