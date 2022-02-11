317-килограмовый телезвезда-трансгендер Дестини умер в 30 лет

В возрасте 30 лет умер первый трансгендерный участник хитового реалити канала TLC "Я вешу 300 кило" (My 600lb Life). Мэттью Вентресс, чей вес на пике превышал 317 килограммов, полагал себя женщиной и просил называть его Дестини Лашаи.

О смерти Вентресса сообщают в социальных сетях друзья усопшего, причины не называя.

Мэттью появлялся в седьмом сезоне шоу в 2019 году, заявляя, что раньше он чувствовал себя чужим на этом празднике жизни, но теперь, когда стал "женщиной", его вполне устраивают имеющиеся телесные формы. Хотя, к сожалению, с ними придется как-то попрощаться, поскольку он планирует "полный переход", то есть операцию по смене пола.

В конце концов мужчина действительно сбросил несколько сотен фунтов, после чего ему понадобилась другая операция - по удалению лишней кожи.

"Я вешу 300 кило" выходит с 2012 года. Нижний порог входа для участников - 270 кг. Вентресс стал восьмым героем программы, умершим с момента ее появления в эфире. Один из несчастных совершил суицид, после чего несколько бывших пациентов ведущего шоу, ирано-американского хирурга Юнона Назардана, подали в суд на производственную компанию Megalomedia за непрофессионализм и халатность.