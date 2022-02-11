Актриса из "Оптимистов" и "Ёлок" Евгения Брик умерла в 40 лет

На 41-м году жизни скончалась российская актриса кино, театра и ТВ Евгения Брик. Шокирующую для всех поклонников артистки новость сообщила в своем Facebook писательница и кинодокументалистка Катерина Гордеева.

"Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", - пишет Катерина. Далее выражая соболезнования Зое, дочери актрисы, мужу, родным и близким.

"Соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память", - заключила некролог Гордеева.

Евгения Брик (Хировская) родилась в 1981 году в Москве. Фамилию Брик взяла в честь бабушки по отцу. В 2004-м окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС, мастерская Александра Збруева). Работала на радио "Маяк" в качестве ведущей ночной программы.

На экранах - с начала нулевых: "Марш Турецкого", "Каменская", "Тиски", "С.С.Д.", комсомолка Катя в "Стилягах", учительница немецкого Кира в "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Ёлки 1914", "Оптимисты", "Садовое кольцо".

Муж - режиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.