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11.02.2022 16:33
Рубрика: Власть

Бойцы ВДВ завершили лыжный пробег, посвященный Вяземской операции

Текст: Александр Степанов

Военнослужащие ВДВ завершили лыжный переход, посвященный 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года. Десантники прошли на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям, более 850 километров. Они посетили 16 городов, населенных пунктов и памятных мест. Среди них четыре Города воинской славы, где проходили ожесточенные бои с немецкими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны.

Фото: Д. Шулькин / ТАСС
Яростный десант: как проходила Вяземская воздушно-десантная операция

Чествование участников лыжного перехода прошло в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России, у стен Главного Храма Вооруженных. В мероприятии приняли участие замкомандующего ВДВ Виктор Купчишин, депутат Денис Майданов, знаменитая лыжница Лариса Лазутина, зампред совета ветеранов ВДВ генерал-лейтенант Сергей Кудинов, ветеран ВДВ, Герой РФ генерал-лейтенант Николай Игнатов

Военнослужащие получили ведомственные награды, почетные грамоты от командующего ВДВ Андрея Сердюкова. Всем участникам лыжного перехода объявлена благодарность.

Лыжный переход стартовал 27 января в подмосковном Раменском. В нем приняли участие 80 десантников Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Лыжным переходом военнослужащие ВДВ отдали дань памяти героям Вяземского десанта.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-десантные войска (ВДВ)

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