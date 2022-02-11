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11 февраля 2022 г.

Указ главы Чувашской Республики от 11 февраля 2021 года № 15 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологи­ческого благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 29 декабря 2021 г. № 212, от 26 января 2022 г. № 3, от 4 февраля 2022 г. № 12) следующие изменения:

пункт 6.2 признать утратившим силу;

в пункте 6.3 слова "в период с 7 по 13 февраля 2022 г." заменить словами "в период с 14 по 20 февраля 2022 г.";

дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:

"6.4. Установить, что в период с 14 по 20 февраля 2022 г. включительно реализация образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в:

общеобразовательных организациях, расположенных на территории городов Канаш, Чебоксары, Шумерля Чувашской Республики, - для учащихся 5-8 классов;

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории города Чебоксары Чувашской Республики, - для лиц, являющихся учащимися 1-11 классов общеобразовательных организаций, а также для детей до 8 лет, не получающих начального общего образования.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 14 февраля 2022 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



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