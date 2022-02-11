Постановление правительства Хабаровского края от 10 февраля 2022 года № 50-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. № 120-рп "О введении режима повышенной готовности", в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края (далее также - край) Правительство края постановляет:

1. Установить, что:

1) вылет граждан начиная с 13 февраля 2022 г. из городского округа "Город Хабаровск" в населенные пункты Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края (далее - населенные пункты северных районов), городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района края авиарейсами, следующими в населенные пункты северных районов края через территорию городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района края (далее - транзитный рейс), а также из городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района края авиарейсами, следующими в населенные пункты северных районов края, осуществляется при наличии документа, содержащего сведения об отрицательном результате лабораторного исследования методами полимеразной цепной реакции на РНК вируса SARS-CoV-2 (далее - ПЦР) или иммуно-хроматографического анализа на антиген вируса SARS-CoV-2 (далее - ИХА), полученного не позднее чем за 48 часов до даты вылета;

2) граждане, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, вылетающие для ухода на дому за лежачими, тяжелобольными супругом (супругой), близкими родственниками (детьми, родителями, усыновленными, усыновителями, родными братьями и родными сестрами, внуками, дедушками, бабушками) или в случае смерти (гибели) перечисленных лиц, зарегистрированные по месту жительства (пребывания) в населенных пунктах северных районов края, для прохождения лабораторного исследования на наличие (отсутствие) новой коронавирусной инфекции методами ПЦР или ИХА вправе обратиться в одну из медицинских организаций, указанных в приложении к настоящему постановлению, с предъявлением:

- авиабилета с конечным пунктом прилета в населенные пункты северных районов края;

- документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории населенных пунктов северных районов края;

- решения суда об установлении факта проживания на территории населенных пунктов северных районов края - в случае отсутствия регистрации по месту жительства (пребывания) в указанных населенных пунктах;

- документов, подтверждающих случаи, предусмотренные абзацем первым настоящего подпункта.

2. Министерству здравоохранения края обеспечить:

1) организацию лабораторного исследования методами ПЦР, ИХА у граждан, вылетающих в населенные пункты северных районов края, в том числе транзитными авиарейсами, в день обращения;

2) проведение краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Николаевская-на-Амуре центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края лабораторного исследования методом ИХА гражданам, вылетающим из городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района края в населенные пункты северных районов края, в день обращения;

3) оплату за счет резервного фонда Правительства Хабаровского края лабораторного исследования методами ПЦР, ИХА из расчета фактической стоимости услуги, но не более 1 500 рублей на человека, включая забор и доставку анализов, и проведение лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства края обеспечить контроль за выполнением подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления.

4. Главному управлению Губернатора и Правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами организовать взаимодействие с Управлением на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу (по согласованию) в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при исполнении подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления в аэропортах городского округа ""Город Хабаровск", городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района края.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края проинформировать население Хабаровского края о мероприятиях, предусмотренных настоящим постановлением.

6. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края", дополнив пункт 39 абзацем следующего содержания:

"Требования, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, не применяются при реализации мероприятий, установленных постановлением Правительства Хабаровского края от 10 февраля 2022 г. № 50-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края".".

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев







