Новая китайская подлодка попала на видео

Новая китайская дизель-электрическая подводная лодка попала на видео. И теперь эксперты, изучая появившиеся кадры, думают, к какому классу она принадлежит.

Об этом пишет китайское издание China Times. А до этого фото неизвестной субмарины опубликовал и портал The Drive. Предполагают, что ее параметры скормнее, чем у Type 039A. Длина не превышает полсотни метров. Еще одно отличие от двухкорпусной Type 039A: неизвестная подлодка однокорпусная.

Эксперты высказывают мнение, что эта субмарина построена в качестве экспортного варианта. Что-то подобное КНР показывала в 2017 году на оборонной выставке в Бангкоке - подводную лодку S600. По крайней мере, ее длина составляла около 50 метров. В качестве потенциальных стран-покупателей называют Таиланд, Пакистан, Мьянму.