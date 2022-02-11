Постановление губернатора Новосибирской области от 11 февраля 2022 года № 10 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 27.01.2022 № 001/001-750-2022) постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов ", от 08.12.2021 № 001/001-12193-2021" дополнить словами ", от 27.01.2022 № 001/001-750-2022".

2. Подпункт 3.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"3.1) гражданам в возрасте старше 60 лет, за исключением лиц, прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в последние 6 месяцев, соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в массовых мероприятиях;".

И.о. Губернатора Новосибирской области В.М.Знатков







