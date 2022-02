Перечень изменен

Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T)* (Ajnad; Daesh Tunisia; ISIL-Tunisia; ISIL-Tunisia Province; Jund al Khilafah; Jund al-Khilafa; Jund al-Khilafah fi Tunis; Soldiers of the Caliphate; Soldiers of the Caliphate in Tunisia; Tala I Jund al-Khilafah; Vanguards of the Soldiers of the Caliphate), Other information: Formed in November 2014. Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.

Физические лица

1. ASHRAF AL-QIZANI* (Abu Ubaydah al-Kafi; Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani; Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani; Ashraf al-Gizani), 05.10.1991 г. р., El Gouazine Dahmani Governorate of Le Kef Tunisia , El Gouazine Dahmani Governorate of Le Kef Tunisia.

Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов 1-3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО СТРАЙКБОЛЬНЫЙ ТАКТИЧЕСКИЙ КЛУБ НАЦИОНАЛИСТОВ* (S.T.C.N; СТРАЙКБОЛЬНЫЙ ТАКТИЧЕСКИЙ КЛУБ НАЦИОНАЛИСТОВ).

Физические лица

1. АБАНКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ*, 09.09.1969 г.р. , П. БЕЛОЯРСКИЙ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

2. АБДУЛАЕВ МАГОМЕД ГУСЕЙНОВИЧ*, 17.03.1989 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

3. АВАМИЛОВ МУХТАР РУСТЕМОВИЧ*, 08.08.1997 г.р. , С. ЖУРАВКИ КИРОВСКОГО РАЙОНА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ УКРАИНЫ;

4. АЗИЗОВ АЗИМ АБУЛФЕРЗОВИЧ*, 21.02.1989 г.р. , С. УЛЛУТЕРКЕМЕ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

5. АЛБАКОВ РАМАЗАН АЛИЕВИЧ, 23.10.2001 г.р. , СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

6. АЛБУРОВ ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 09.10.1989 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

7. АЛИЕВ МУРАД ТАКИЮТИНОВИЧ*, 25.07.1989 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

8. АЛИХАНОВ СУЛТАН УТКИРБЕКОВИЧ*, 13.04.2005 г.р. , Г. ОШ РЕСПУБЛИКИ КИРГИЗИИ;

9. АНДРЕЕВ СЕМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ, 06.12.1999 г.р. , ГОР. ВЛАДИВОСТОК;

10. АНИКИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 29.03.1972 г.р. , Г. НОВОСИБИРСК;

11. АРСАНУКАЕВ АБДУЛБЕК ИЗНАУРОВИЧ* (ШАВХАЛОВ АБДУЛЛА ИЗНАУРОВИЧ), 31.05.1971 г.р. ;

12. АСКАРОВ КОСИМЖОН СОХАТИЛЛО УГЛИ*, 08.03.1995 г.р. , ШАХРИХАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

13. АХМАДЖОНОВ ШОХИЖАХОН ОРИФЗОДА*, 11.04.1995 г.р. , С. САРИКАНДА СОХСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

14. АХМАЧИН ВИТАЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ, 12.08.2001 г.р. , П. КОЗЫРЕВСК УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ;

15. БАТМАНОВ ГАДЖИИСМАИЛ ГУСЕНОВИЧ*, 28.12.2002 г.р. , Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

16. БЕЖИН ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 06.08.1987 г.р. , Г. КИСЕЛЕВСК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

17. БЕЛЯКОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 05.01.1974 г.р. , СТ. УДОБНАЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

18. БУТАКОВ ЕГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 01.09.1999 г.р. , Г. АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. ВАСИЛЕНКО ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 04.04.2001 г.р. , Г. ВЛАДИВОСТОК;

20. ВЕДЗИЖЕВ АЛИ РУСЛАНОВИЧ*, 18.08.2004 г.р. , Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

21. ВИСИНГИРИЕВ ИСЛАМ МОХОМДИЕВИЧ*, 08.07.1991 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

22. ВОЛКОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ, 10.11.1980 г.р. , ГОР. СВЕРДЛОВСК;

23. ГАГАРКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 05.02.1984 г.р. , Г. КРАСНОЯРСК;

24. ГЕРАСИМОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 30.01.2004 г.р. , Г. ВЛАДИВОСТОК;

25. ГИМАДИ ВЯЧЕСЛАВ ИЛЬИЧ, 29.03.1985 г.р. , Г. НОВОСИБИРСК;

26. ДЖУРАЕВ АХМАДЖОН АНВАРОВИЧ*, 02.12.1994 г.р. , Г. ХУДЖАНД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

27. ДОКАЕВ БЕСЛАН РАМЗАНОВИЧ*, 24.05.1992 г.р. , ГОР. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

28. ДОРМИДОНТОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА*, 28.06.1983 г.р. , П. ГОРНЫЙ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

29. ДЫБКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ*, 22.11.1998 г.р. , Г. НОРИЛЬСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

30. ЕНЕЛЕЕВ НАРИМАН НАЗИМОВИЧ*, 18.08.1966 г.р. , С. БУЛАКБАШИ ХОДЖААБАДСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗССР;

31. ЖДАНОВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ, 17.08.1988 г.р. , Г. МОСКВА;

32. ЗЕЛЕНСКИЙ ПАВЕЛ АНДРЕСОВИЧ, 10.01.1981 г.р. , Г. МОСКВА;

33. ЗЯЗИКОВ ТУХАН ИСРОПИЛОВИЧ* (ЗЯЗИКОВ ТУХАН ИСРАПИЛОВИЧ), 26.02.1973 г.р. , Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;

34. КАЗАЧКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 14.06.1991 г.р. , ПГТ РУДНЫЙ КАВАЛЕРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

35. КЛИМОВЕЦКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 30.06.1984 г.р. , Г. ТВЕРЬ;

36. МАКИМОВ АРМАН ТУЛИГЕНОВИЧ*, 21.12.1992 г.р. , Г. ОМСК;

37. МАМЕДОВ ГАСАН МАХИР ОГЛЫ*, 24.05.1999 г.р. , РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН;

38. МАНАПОВА МАРЯМ УМАЛАТОВНА*, 21.09.1983 г.р. , С. КУДИЯБРОСО АХВАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

39. МАРКОВ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ, 03.04.1967 г.р. , ГОР. КУРГАН;

40. МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 22.04.1988 г.р. , Г. АСТРАХАНЬ;

41. МИРЗАБОЕВ ЖОНИБЕК ЮЛДАШЕВИЧ*, 06.09.1985 г.р. , РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

42. МИРЗОЕВ КАРАБЕК ЗИЙНЕДИНОВИЧ*, 10.04.1992 г.р. , С. ГЕДЖУХ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

43. МУМИНАХУНОВ СЕРОЖИДДИН БАХАДИРОВИЧ, 26.02.1979 г.р. , Г. СЫРДАРЬЯ УЗБЕКСКОЙ ССР;

44. МУХАМЕТЗЯНОВ РУСЛАН ГАЛИЕВИЧ*, 18.04.1983 г.р. , Г. НОВОУЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

45. НАВАЛЬНЫЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 04.06.1976 г.р. , С. БУТЫНЬ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

46. ОМАРОВ МАГОМЕД ТЕЙФУР ОГЛЫ, 30.12.1989 г.р. , РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН;

47. ОМАРОВ РУСТАМ АЛИЕВИЧ*, 22.02.1984 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

48. ОСТАНИН ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 07.10.1976 г.р. , Г. БИЙСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

49. ПАНТЕЛЕЕВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 22.01.2004 г.р. , Г. СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

50. ПАРАМОНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18.06.2002 г.р. , ГОР. УХТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

51. ПАРДАЕВ КАМОЛИДДИН ФАЙЗУЛЛАЕВИЧ*, 20.06.1984 г.р. , Н.П. ФАРОВОН АНГОРСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

52. ПЛОТНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 04.02.1985 г.р. , Г.ЧЕЛЯБИНСК;

53. ПУПТАЕВ РУСЛАН РАФАЭЛЬЕВИЧ*, 18.04.1987 г.р. , Г. ТАШКУМЫР ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

54. СААДУЛАЕВА РАИСАТ ГАДЖИЕВНА, 28.03.1967 г.р. , С. МЕСТЕРУХ АХВАХСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

55. САЗОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 26.09.1980 г.р. , С. ОЗЕРНОЕ КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

56. САЙДУЛЛАЕВ ИСЛОМБЕК БАХТИЯРОВИЧ*, 06.09.2001 г.р. , КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

57. САЛИКОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА, 19.05.1951 г.р. , Г. СЫСЕРТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

58. САРАПУЛОВ ЗАХАР БОРИСОВИЧ, 04.02.1992 г.р. , Г. БИШКЕК РЕСПУБЛИКИ КИРГИЗИЯ;

59. СЕМЕДОВА СЕВИЛЬ ЗУБЕЙРОВНА*, 03.02.1989 г.р. , Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

60. СМИРНОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 04.11.1985 г.р. , Г. КУРГАН;

61. СМИРНОВ ГРИГОРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ*, 29.01.1989 г.р. , Г. ТУЛА;

62. СОБОЛЬ ЛЮБОВЬ ЭДУАРДОВНА, 13.09.1987 г.р. , ГОР. ЛОБНЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

63. СОЛОВЬЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ*, 21.07.1972 г.р. , Г. АРХАНГЕЛЬСК;

64. СОЛТАНМУРАДОВ АРТУР БАЙСОЛТАНОВИЧ*, 06.03.1983 г.р. , С. АДИЛЬЯНЧИЮРТ БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

65. СТОЛЯРОВ ДАНИЛ МАКСИМОВИЧ, 12.08.2002 г.р. , ГОР.ВЛАДИВОСТОК;

66. ТЯПКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 05.11.1996 г.р. , ДЕР. ДУРОВСКАЯ ХАРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

67. УРИНБОЕВ МИРЗОХИД РУЗИМАТ УГЛИ*, 18.12.1994 г.р. , РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;

68. ФАДЕЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА, 02.02.1992 г.р. , ГОР. ТОМСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

69. ФАТЕЕВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 17.05.1988 г.р. , Г. АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

70. ХАЖМЕТОВА ИННА АНУАРОВНА, 13.10.1989 г.р. , Г. БАКСАН БАКСАНСКОГО РАЙОНА КБАССР;

71. ХАИТОВ АХМЕД САЛИМЗЯНОВИЧ, 04.09.1976 г.р. , Г. ЗАРАФШАН БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКСКОЙ ССР;

72. ЦЕРР ДАНИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 21.01.2003 г.р. , Г. ВЛАДИВОСТОК;

73. ЧАНЫШЕВА ЛИЛИЯ АЙРАТОВНА, 06.02.1982 г.р. , Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

74. ЧЕРДАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 04.10.1985 г.р. , С. КОРЖИВКА ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

75. ЧИРИКОВА ОЛЬГА ТИХОНОВНА, 11.11.1958 г.р. , Г. ТАТАРСК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

76. ШАВЕДДИНОВ РУСЛАН ТАБРИЗОВИЧ, 22.07.1996 г.р. , Г. ЛИСКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;

77. ШИТЦ ВАЛЕРИЙ ФРИДРИХОВИЧ, 12.01.1966 г.р. , ПОС. БОЛЬШАЯ МУРТА БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

78. ЮЛДОШОВ УТКИР ЭШМУРАТОВИЧ*, 23.06.1992 г.р. , РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН.

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня на основании подпунктов 5, 6 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) (Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.

2. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (Vazir;Vezir), Under criminal investigation by the authorities of Bosnia and Herzegovina as of Nov. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.

3. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA) , Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.

Физические лица

1. DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT (Abu Talha al-Almani), 18.10.1975 г.р., Berlin, Germany;

2. KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA (Abdel Aziz Ben Narvan;Amr;Amro;Amrou;Ben Narvan Abdel Aziz;Khalil Yarraya;Omar), 08.02.1969 г.р., SFAX, TUNISIA;

3. MEVLUT KAR (Abdurrahman Almanci;Abu Obaidah;Abu Obejd el-Turki;Abu Udejf el-Turki;Al Turki Kyosev;Al-Turki;Mevluet Kar;Obeidah Al Turki;Yanal Yusov), 25.12.1978 г.р., LUDWIGSHAFEN, GERMANY;

4. NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI (Farouq al-Qahtani al Qatari;Faruq al-Qahtani;Faruq al-Qatari;Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi;Shaykh Imran Farouk;Sheikh Farooq al-Qahtani;Sheikh Faroq al-Qatari), , Saudi Arabia DOB: a) 1981 b) Approximately 1980;

5. TUAH FEBRIWANSYAH (Muhammad Fachri;Muhammad Fachria;Muhammad Fachry;Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin;Tuwah Febriwansah), 18.02.1968 г.р., Jakarta, Indonesia;

6. TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI (Abu Bakr al-Athari;Abu Dergham;Abu Hazm al-Salafi;Abu Hudhayfa al-Bahrayni;Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari;Abu Human al-Athari;Abu Khuzayma al-Mudari;Abu Sufyan al-Sulami;Turki Mubarak Abdullah Al Binali;Turki Mubarak al-Binali;Turki al-Benali;Turki al-Binali), 03.09.1984 г.р., Al Muharraq, Bahrain.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АЙШАЕВ МУРАТ РАМАЗАНОВИЧ 17.11.1988 г.р., Г. ТЫРНЫАУЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

2. БЕКОШВИЛИ МАРИЯ ДЖЕМАЛОВНА 23.10.1986 г.р., Г. МОСКВА;

3. БЕЛИЦКИЙ ДМИТРИЙ СТАВРОВИЧ 26.04.2002 г.р., ГОР. ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

4. БИЙМУРЗАЕВ МУХТАР НАРИМАНОВИЧ 08.07.1993 г.р., С. БАБАЮРТ БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

5. БУХТИЯРОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ 12.01.1993 г.р., Г. ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

6. ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 31.01.2001 г.р., Г. ХАРОВСК ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

7. ИСАЕВ МАГОМЕД АЛЕСКЕНДЕРОВИЧ 01.06.1987 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

8. КРЮЧЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 16.09.2004 г.р., ГОР. ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

9. КУРБАНИСМАИЛОВ МАКСИМ БУБАЕВИЧ 07.11.1989 г.р., С. ТАРУМОВКА ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

10. ЛОКЬЯЕВ МАГОМЕД КУБАДИЕВИЧ 03.07.1987 г.р., Г. НАЛЬЧИК КБАССР;

11. МАВЛЮТОВ НАИЛЬ ЭНВЯРОВИЧ 20.10.1981 г.р., С. ЕЛАНЬ РТИЩЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

12. МАГОМЕДАЛИЕВ САИД МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ 26.02.1987 г.р., Г. КИЗИЛЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

13. МОКРИЙ ИВАН ИГОРЕВИЧ 10.07.2001 г.р., Г. КРАМАТОРСК ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ;

14. МУСХАДЖИЕВ РУСЛАН ХАИДОВИЧ 24.05.1970 г.р., С. МУЦАЛАУЛ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

15. НАЗИПОВ БЕСЛАН НАИЛОВИЧ 27.01.1979 г.р., С. ТОКАРЕВКА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ АССР;

16. НИКИТЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 21.05.1996 г.р., Г. КУРГАН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

17. ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 08.03.1958 г.р., Г. КЕМЕРОВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

18. РАДЖАБОВ БАГИР РАДЖАБОВИЧ 18.04.1994 г.р., С. ХАПИЛЬ ТАБАСАРНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

19. ТЕМИРБИЕВ МОВСАР АБДУЛ-ВАГАПОВИЧ 04.12.1977 г.р., Г. ОРДЖОНИКИДЗЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ;

20. ТЕМИРКАЕВ РУСЛАН МИКАИЛОВИЧ 24.05.1970 г.р., С. НУРАДИЛОВО ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

21. ЦВЕТКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 10.07.1979 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ.

Перечень предоставлен Росфинмониторингом