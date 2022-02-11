Появилось фото редкой железнодорожной версии БРДМ-1

Запущенная в серию в 1957 году советская бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-1 имела несколько модификаций. Например, в самой первоначальной версии она изготавливалась без бронированной крыши корпуса.

От непогоды экипаж спасал лишь снимаемый брезентовый тент. Несколько позже, уже по имеющемуся боевому опыту наступательных действий в городах, такая защита, к большой радости военнослужащих, была установлена.

В связи с бурным развитием на рубеже 50-60 гг. противотанковых управляемых ракет или, как их тогда называли, реактивных снарядов, БРДМ была превращена в платформу для размещения таких средств поражения наземных целей.

На этом плавающем вездеходе опробовали все имеющиеся тогда ПТУРС. Например, 2К16 "Шмель", создававшийся, как говорят, под влиянием франко-немецкого SS.10, имевшего дальность полета до 2000 метров.

Еще одним комплексом стал 2К8 "Фаланга", бивший уже на 2500 метров. Во второй половине 60-х годов появилась его модернизированная более мощная версия.

Однако самую большую известность приобрел вариант, вооруженный знаменитой 9К14 "Малютка", способной поражать противника на дистанции 3000 метров.

Бронированный разведчик также стал основой для машин химической разведки и управления.

Мало что известно о существовании железнодорожной версии, способной передвигаться благодаря наличию специальных катков. Фотография одного такого образца недавно появилась в Сети. Обращает на себя внимание, что основные колеса у него получили дополнительное бронирование.

Известно, что в Советском Союзе в конце 60-х годов около четырех десятков БТР-40 были переоборудованы в подобные варианты. Возможно, такие работы проводились и с БРДМ-1.