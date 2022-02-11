Юрий Моисеев стал секретарем местного отделения партии "Единая Россия"

Новости

Власти ДНР сообщили, что ВС Украины перебросили на Донбасс дивизион С-300 11:43
"Поволжского маньяка" обвинили в совершении 32 убийств 11:40
Врач рассказал, как облегчить кашель при "омикроне" 11:39
В России до 15 июля отменят обязательный стаж для ученых, работающих на Севере 11:36
СМИ: Госпитализированную с COVID актрису Зинаиду Кириенко парализовало 11:29
Путин поручил увеличить гранты на исследования под руководством ведущих ученых 11:26
Таможня изъяла элитный алкоголь в Москве на миллион рублей 11:23
Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в Москве в 2022 году 11:21
Новая китайская подлодка попала на видео 11:20
Совфед дал статус ветеранов прокурорам, работавшим в Чечне в 1994-1996 годах 11:19
Андрей Бочкарёв: Миллион "квадратов" недвижимости ввели в Москве с начала года 11:15
Под Новороссийском озеро Абрау затопило дорогу и набережную 11:09
Первое издание "Слова о полку Игореве" продали на торгах за 3,4 миллиона рублей 11:01
Порядок оплаты труда присяжных будет определять правительство 10:46
Росстат пересмотрел данные по доходам россиян в 2020 году на триллион рублей 10:41
Собянин: Врачи будут посещать москвичей старше 65 лет на дому независимо от тяжести течения COVID-19 10:38
Совфед поддержал кандидатуры на должности региональных прокуроров 10:33
Собянин: Пик заболеваний "омикроном" в Москве прошел 10:32
Обвиняемые в нападении на магазин в Истре признали вину еще по двум эпизодам 10:22
Минск: Во время учения "Союзная решимость" запланированы три пресс-тура 10:14
Собянин сообщил об увеличении с понедельника объемов плановой помощи в поликлиниках 10:13
Экс-глава "Нафтогаза" назвал катастрофой срыв закупок газа Украиной 10:12
Глава ОКР Поздняков: Похоже, что кто-то специально придерживал пробу Валиевой до Олимпиады 10:10
В Минске пройдет концерт, посвященный Федору Шаляпину 10:08
Второй полк "Авангардов" может заступить на дежурство до конца года 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
11.02.2022 11:15

Юрий Моисеев стал секретарем местного отделения партии "Единая Россия"

В Калуге состоялась 18-я отчетно-выборная конференция местного отделения партии "Единая Россия".
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

Секретарь местного отделения, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев подвел итоги пятилетней работы калужских единороссов.

Фото: Калужская гордума
Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев отчитался о работе

Затем делегаты избрали секретаря местного отделения партии, местный политический совет, контрольную комиссию и делегата на региональную конференцию.

По итогам голосования секретарем местного отделения партии был вновь избран Юрий Моисеев, местный политический совет обновился на 10 %, контрольная комиссия избрана в прежнем составе.

Делегатом на конференцию Калужского регионального отделения партии был избран депутат Государственной Думы Геннадий Скляр.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Козак: Надеемся, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия
Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
ФСБ пресекла деятельность сети подпольных торговцев оружием
Актриса из "Оптимистов" и "Ёлок" Евгения Брик умерла в 40 лет
Посол РФ: На переговорах британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова