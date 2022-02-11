Юрий Моисеев стал секретарем местного отделения партии "Единая Россия"

В Калуге состоялась 18-я отчетно-выборная конференция местного отделения партии "Единая Россия".
Фото: Калужская гордума
Секретарь местного отделения, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев подвел итоги пятилетней работы калужских единороссов.
Затем делегаты избрали секретаря местного отделения партии, местный политический совет, контрольную комиссию и делегата на региональную конференцию.
По итогам голосования секретарем местного отделения партии был вновь избран Юрий Моисеев, местный политический совет обновился на 10 %, контрольная комиссия избрана в прежнем составе.
Делегатом на конференцию Калужского регионального отделения партии был избран депутат Государственной Думы Геннадий Скляр.