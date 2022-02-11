Юрий Моисеев стал секретарем местного отделения партии "Единая Россия"

В Калуге состоялась 18-я отчетно-выборная конференция местного отделения партии "Единая Россия".

Секретарь местного отделения, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев подвел итоги пятилетней работы калужских единороссов.

Затем делегаты избрали секретаря местного отделения партии, местный политический совет, контрольную комиссию и делегата на региональную конференцию.

По итогам голосования секретарем местного отделения партии был вновь избран Юрий Моисеев, местный политический совет обновился на 10 %, контрольная комиссия избрана в прежнем составе.

Делегатом на конференцию Калужского регионального отделения партии был избран депутат Государственной Думы Геннадий Скляр.