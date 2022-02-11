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11 февраля 2022 г. 14:45
"Родина"
Текст: Артем Локалов

В Москве вновь обрушились строительные леса

Почему это происходит при демонтаже исторических зданий
В Георгиевском переулке, где находится вход в Государственную думу, обвалились строительные леса. Под обломками оказалось несколько машин. К счастью, никто из людей не пострадал.
Рухнувшие леса и фасад усадьбы Сушкиных и Маттейсена. Фото: Артем Локалов
Рухнувшие леса и фасад усадьбы Сушкиных и Маттейсена. Фото: Артем Локалов

Но такие случаи в столице происходят все чаще и градозащитники теперь обеспокоены не только проблемой уничтожения исторической застройки Москвы.

Георгиевский переулок соединяет Тверскую и Большую Дмитровку. Там продолжается демонтаж усадьбы Сушкиных и Маттейсена.

По проекту от усадьбы, которая официально не признана объектом культурного наследия, не останется ничего, кроме исторического фасада, выходящего в переулок. Для работ по его укреплению необходимо устанавливать силовые леса, однако, как отмечает общественное движение Архнадзор, на фасаде усадьбы поставили леса обычные. Они в итоге и рухнули.

Почему это произошло? Телефоны заказчика "Ингеоцентр" и технического заказчика "ТЗК", указанные на паспорте объекта, не отвечают. А по телефону генподрядчика ФОДД корреспонденту "Родины" ответили, что комментарии дают только после запроса по электронной почте.

Участком вдоль Георгиевского переулка в XIX веке владели купцы Сушкины и промышленник Николай Маттейсен. В конце 1880-х тут появился доходный дом, где разместились съемные квартиры. После революции это были коммуналки, в середине ХХ века жильцов расселили и в здании располагались различные конторы. При этом часть дома была снесена еще в 1930-х при расширении Тверской улицы.

Теперь на участке, примыкающим к зданию Госдумы, будет жилой комплекс "Камергер" с особняками класса люкс, апартаментами и офисами.

Фото: facebook.com/archnadzor
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В Архнадзоре, фиксируя очередное ЧП, отмечают, что в городе встала новая проблема. Помимо уничтожения застройщиками остатков ценной дореволюционной исторической московской застройки, не соблюдается и элементарная техника безопасности.

Так, меньше чем за год обрушения строительных лесов произошли в Бригадирском переулке - об этом писала "Родина"; в том же Георгиевском переулке, во дворе дома рядом со стройкой; и в Николоворобинском переулке.

Темы дня:
#Москва
#журнал Родина
#Госдума