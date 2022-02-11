Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в Москве в 2022 году

Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в этом году. Подробности сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Сегодня Волоколамское шоссе - одна из ключевых городских магистралей, оно проходит через пять районов, в пешеходной доступности к нему живут более 190 тыс. человек, - отметил Петр Бирюков. - Основная задача благоустройства - превратить Волоколамское шоссе в "шоссе комфортной пересадки", в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать удобную и безопасную навигацию для пешеходов".

Работы по благоустройству затронут не только само шоссе, но и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", площадь перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова. Например, на левом берегу парка "Берег реки Сходня" создадут новую точку притяжения для любителей спорта, в том числе благодаря наличию базы гребного слалома. На правом берегу реки и в парке "Долина реки Химки" сделают зоны отдыха, обновят детские и спортивные площадки.

Территория возле здания МГХПА им. С.Г. Строганова после благоустройства превратится в комфортное пространство не только для студентов, но и для местных жителей. Например, здесь планируют сделать зоны для отдыха, будут проводить выставки и мероприятия, высадят деревья и кустарники.