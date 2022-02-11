Двух экс-депутатов парламента Якутии оштрафовали по делу о взятке

Бывших депутатов Госсобрания Якутии Александра Уарова и Дмитрия Саввина оштрафовали на 18 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, их признали виновными в получении взятки в крупном размере.

В суде установлено, что экс-депутаты, используя свое служебное положение, получили от генерального директора ОАО "Сахаплемобъединение" 900 тысяч рублей. В обмен подсудимые пообещали главе компании содействие в выделении из казны республики дополнительного финансирования. Впоследствии на расчетный счет предприятия из бюджета поступило более 47,1 миллиона рублей.

Александр Уаров также стал фигурантом дела о мошенничестве. С 2016 по 2018 годы он не раз выезжал в служебные командировки в Сунтарский район и получал деньги на оплату проживания. При этом экс-депутат останавливался у родственников и приобретал подложные документы, подтверждавшие его проживание в гостиницах. Таким образом им было незаконно получено в общей сложности 159 тысяч рублей.

Суд приговорил Саввина к штрафу в размере 10 миллионов рублей, Уарова - к штрафу в размере восьми миллионов. Последнего также оштрафовали на 100 тысяч рублей за мошенничество, однако от назначенного наказания освободили в связи с истечением срока давности.