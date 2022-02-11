Пекинская Олимпиада сделает популярным зимний туризм в Чанчуне

Проходящий сейчас 25-й Чанчуньский фестиваль льда и снега совпадает с зимними Олимпийскими играми в Пекине. Многочисленные ледовые и снежные площадки, интенсивные ледовые и снежные соревнования, а также развитая культура льда и снега, привлекающая спортсменов и туристов, делают холодную зиму живой и теплой.

Когда речь заходит о зимних видах спорта, в первую очередь вспоминаются лыжи. Чанчунь расположен на "золотой" широте мирового снежного пояса. Все больше и больше туристов из других провинций Китая приезжают в Чанчунь, чтобы покататься на лыжах.

Стоит отметить, что в этом году Чанчуньский фестиваль льда и снега одновременно проходит в десятке лучших ледовых и снежных парков и на четырех крупных горнолыжных курортах. Всего организовано 34 ледовые и снежные площадки. В зоне городской застройки создано 145 скульптур из снега и льда. На горнолыжных курортах, расположенных на горах Тяньдин, Мяосян, Ляньхуа Шимао и Цзинъютань, в общей сложности более 40 лыжных трасс общей площадью более одного миллиона квадратных метров, что дает лыжникам достаточно места для катания.

Чанчунь - столица провинции Цзилинь, обладает богатыми коммерческими возможностями. Этой зимой город органично свяжет экономику "льда и снега" с индустрией ночных развлечений и деловой активностью. Этому способствуют десять лучших ледовых и снежных парков, в том числе Чанчуньский "Новый мир льда и снега", Чанчуньский парк скульптура из льда и снега, Автомобильный ледовый и снежный карнавал, развлекательный парк Наньху света, льда и снега.

Фото: Лю Дун/Информационно-коммуникационная компания Changchun Zhongxin Guowen

Чтобы в полной мере отвечать потребностям туристов, создается сеть заведений для активной ночной жизни: для ночного шоппинга, ночных туров и банкетов. Совершенствуются предложения в сфере культурного туризма.

В свете Пекинских зимних Олимпийских игр Чанчунь также запланировал провести 187 ледовых и снежных культурных событий и более 12 спортивных состязаний. Кроме того, в Чанчуне организовали широкомасштабную серию ледовых и снежных мероприятий для людей всех возрастов. В городе запланированы ледовые и снежные карнавалы, фестивали ледового и снежного туризма, снежные игры и другие массовые зимние развлекательные мероприятия, чтобы туристы могли выбрать самые различные развлечения по своему вкусу.

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