В Хабаровском крае сотрудница администрации похитила 720 тысяч рублей

В Хабаровском крае финансист администрации одного из сельских поселений Бикинского района стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.

По версии следствия, в 2021 году женщина подписала платежные документы цифровой подписью главы администрации, таким образом злоупотребив доверием последней. В результате на счет подозреваемой поступило более 720 тысяч рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления", - говорится на сайте СК по региону.