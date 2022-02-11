Жительница Красноярска перевела 4,7 млн рублей "британскому актеру"

Красноярские полицейские с коллегами из Московской области при поддержке Росгвардии вычислили и задержали подозреваемого в крупной афере. Житель Подмосковья выманил крупную сумму у сибирячки.

Мужчина, уроженец Нигерии, вступил в переписку с жительницей Красноярска от имени знаменитого британского актера. В какой-то момент он написал, что отправил ей посылку с подарками. Затем с женщиной связался якобы сотрудник курьерской службы и сообщил, что посылка доставлена в Красноярск, но для ее получения адресату нужно оплатить таможенные пошлины и налоги.

Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, злоумышленник так заболтал жертву, что красноярка в несколько траншей перевела ему более 4,7 миллиона рублей. От очередного перевода ее отговорили работники банка, пояснив, что по указанному счету проводятся сомнительные операции. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Оперативники в ходе расследования вышли на подозреваемого, проживающего в подмосковной Балашихе. После задержания он признал свою вину. Сейчас он находится в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Тем временем полицейские выясняют, были ли другие эпизоды мошенничества с его участием.