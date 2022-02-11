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11.02.2022 17:00

"Россети Северный Кавказ" на 145 % увеличили финансирование ремонта в Ингушетии

"Россети Северный Кавказ" в текущем году направят почти 138,5 миллиона рублей на реализацию Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электросетевого комплекса Республики Ингушетия. Это на 145 процентов (на 82 миллиона рублей) больше, чем в 2021 году.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Ключевые задачи ремонтной кампании - обеспечение надежного электроснабжения потребителей, соблюдение требований производственной безопасности и выполнение мероприятий по предписанию надзорных органов. Основной акцент в плане подготовки к сложным условиям зимы сделан на ремонте питающих центров и воздушных линий электропередачи (ЛЭП), расчистке охранных зон энергообъектов от древесно-кустарниковой растительности.

"В план включены объекты, ремонт которых существенно повлияет на повышение надежности электроснабжения потребителей. В первоочередном списке - питающие центры 110/35 кВ, воздушные линии 110/35 кВ и распределительные сети. Конечно, нагрузка на персонал в предстоящие весну и лето возрастет в разы, но нет никаких сомнений в том, что мы справимся и обеспечим качественную подготовку к осенне-зимнему периоду максимальных нагрузок", - рассказал исполняющий обязанности директора филиала "Ингушэнерго" Ислам Гандалоев.

Так, энергетики в различных районах республики отремонтируют порядка 78 километров линий электропередачи. К зиме подготовят более 33 километров ЛЭП высокого напряжения и более 44 километров линий 0,4-20 кВ. Специалистам предстоит замена порядка 66 километров ветхого провода на самонесущий изолированный. Его применение позволит значительно уменьшить риск возникновения технологических нарушений. Повышение качества электрической энергии и надежности в ее подаче по итогам реализации данного пункта не раз отмечали жители региона. 866 аварийных опор сменят новые, 1 069 поврежденных и устаревших изоляторов - современные аналоги.

К прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2022-2023 годов тщательно подготовят и питающие центры. Самые крупные объекты ремонтной программы: подстанции "Кантышево", "Ачалуки", "Нестеровская", "Слепцовская-35".

Кроме того, в числе ключевых производственных работ текущего года - ремонт 128 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ. К расчистке трасс воздушных линий всех классов напряжения от древесно-кустарниковой растительности рабочие группы районных электрических сетей приступят в марте. Плановое задание пункта - более 32,5 гектара.

Одновременно с ремонтом энергооборудования во всех районных электрических сетях филиала пройдут противоаварийные тренировки, в ходе которых энергетики отработают навыки ликвидации нарушений электроснабжения и взаимодействия с другими оперативными службами.

Большую часть работ - порядка 80 процентов - на предприятии выполнят хозяйственным способом для снижения уровня затрат и повышения качества.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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