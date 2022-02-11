В Дагестане восстановят штурмовик Героя Советского Союза Юсупа Акаева

Штурмовик Ил-2, на котором в Великую Отечественную войну сражался уроженец Буйнакска Герой Советского Союза Юсуп Акаев, будет направлен на реставрацию. Соответствующее поручение дано главой Дагестана Сергеем Меликовым.

"Самолет был сбит в 1943 году, его подняли со дна Керченского пролива в 2016 году, после чего Минобороны России передало штурмовик музею в Буйнакске. Однако до сих пор этому уникальному экспонату места в нем не нашлось", - об этом в Instagram написал глава региона.

Согласно документам, боевой путь Юсупа Акаева начался в разгар наступления советских войск на Новороссийск. За высокое мастерство и смелость через месяц после начала операции бывший дагестанский учитель становится командиром 2-й эскадрильи 47-го штурмового морского авиаполка.

"В глубокой темноте отряды черноморских моряков высаживаются на восточном берегу Керченского полуострова. Необходимо обеспечить снабжение нашего десанта морским путем. Фашисты принимают контрмеры. Они сосредоточивают свои морские силы, особенно торпедные катера, в Феодосии и Киик - Атлама. На помощь нашим десантникам теперь должны прийти летчики. Перед частью, в которой служит Юсуп Акаев, ставится боевая задача: уничтожить вражеские плавсредства в портах Феодосии и Киик - Атлама и взять порт Феодосию", - пишет о прославленном летчике журналистка Александра Путерброт.

Во время боя 8 ноября 1943 года самолет Юсупа Акаева был подбит немецкими зенитчиками. Пилоту удалось посадить самолет Ил-2 на воду в 150 метрах от Тамани. Летчик и стрелок-радист были спасены советскими моряками, но самолет ушел на дно.

Штурмовик был обнаружен дайверами-поисковиками в 2014 году, и через два года с помощью военных водолазов его удалось поднять с глубины шесть метров. Машина сохранилась в идеальном состоянии - уцелело личное оружие экипажа и даже деревянные части фюзеляжа с бортовым номером 4057. После чего фрагменты самолета Ил-2 были переданы на вечное хранение Буйнакскому музею боевой славы.

К августу 1944 года на счету Акаева было уже 104 боевых вылета. Под его командованием штурмовики уничтожили четыре транспорта, семь быстроходных десантных барж, тральщик, торпедный катер, танкер, а также три паровоза 11 танков, 72 автомашины противника.

За мужество и героизм уроженцу Буйнакска было присвоено звание Героя Советского Союза. 19 ноября 1949 года прославленный летчик скончался в Ростове-на-Дону. Точная копия штурмовика Ил-2, на котором воевал Юсуп Акаев, установлена в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале.