В Чечне пожарные сыграли в футбол в полной боевой экипировке

В Грозном команды Главного управления МЧС РФ по Чеченской Республике сыграли в необычный футбол: все игроки на поле одеты в боевки, каски и дыхательные аппараты. Для этой игры спасатели придумали свое название - fireball.

Как сообщается в аккаунте ведомства в Instagram, общий вес снаряжения огнеборцев достигает 20 килограммов. А для бега в дыхательных системах требуется специальная подготовка и хороший запас выносливости, однако трудности пожарных не остановили. В опубликованном сюжете видно, как они боролись за каждый мяч и даже забивали голы в ворота, несмотря на тяжелые баллоны за спиной, каски и маски.

В описании к посту говорится, что такой футбол может подготовить к работе на реальном пожаре. И тут и там требуются сплоченный коллектив, верные решения капитана и хорошие навыки пожарных.

- Футбол тренирует выносливость, развивает координацию, скорость реакции, ловкость и умение прогнозировать. Все эти качества постоянно сопряжены с нашей работой, - говорит представитель команды 1 ПСЧ по охране Ахматовского района Грозного Усман Дохтукаев.

Кстати, это не первый раз, когда чеченские пожарные проводят такие футбольные баталии. В последний раз они так играли в ноябре 2021 года. По словам спасателей, подобные тренировки уже устраивали огнеборцы и в других городах - Волгограде, Благовещенске и Таганроге.