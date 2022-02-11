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11.02.2022 13:00

АО "Транснефть - Сибирь" заменило участок нефтепровода в Югре

АО "Транснефть - Сибирь" ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода (МН) Сургут - Полоцк после замены в зоне ответственности Нефтеюганского-управление магистральных нефтепроводов.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"

Работы велись в ХМАО-Югре на участке линейной части длиной 13 км в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель - повышение надежности при эксплуатации МН и обеспечение экологической безопасности производственного процесса.

Заменен участок, в том числе подводный переход трубопровода через реку Малый Балык. Работы проводились с декабря 2020 года. Труба диаметром 1220 мм и толщиной стенки 14 мм в заводской изоляции на реконструируемом участке линейной части была уложена в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Сургут - Полоцк.

При реконструкции подводного перехода использована труба с повышенными характеристиками прочности, толщина стенки составляет 19 мм. Специалисты выполнили укладку дюкера (участок нефтепровода, состоящий из нескольких предварительно сваренных в нитку труб и прокладываемый под руслом реки) в траншею, провели его балластировку кольцевыми утяжелителями.

Подводный переход успешно обследован с использованием внутритрубного магнитного инспекционного прибора. Для подтверждения качества сварных стыков всего замененного участка МН проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический, а также дублирующий рентгенографический контроль. Дефектов не зарегистрировано.

Проект по замене линейной части МН реализован в строгом соответствии с природоохранным законодательством РФ и нормативными документами ПАО "Транснефть". Участок трубопровода введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

В ходе работ также построены два береговых и два линейных узла запорной арматуры, выполнен монтаж системы электрохимической защиты трубопровода. На узлах запорной арматуры установлены три прожекторные мачты и пять молниеотводов. На участке вдоль оси нефтепровода установлено 315 знаков обозначения нефтепроводов, организовано 13 переездов через МН для спецтехники.

Выполненные мероприятия позволят поддерживать надежную эксплуатацию и обеспечивать промышленную безопасность производственных объектов МН Сургут - Полоцк, задействованных в транспортировке нефти.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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