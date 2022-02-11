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11.02.2022 16:46

Sminex: больше всего многоспальных элитных квартир - на Якиманке

По данным аналитиков компании, квартиры от четырех спален запланированы в 8 из 11 элитных проектов, вышедших на рынок Москвы за последние два года. Всего - 256 лотов общей площадью 55 тыс. кв. м. Наибольшее количество приходится на Якиманку - 96. На Дорогомилово и Замоскворечье - 81 и 76 соответственно.

Сейчас от общего запроектированного объема таких квартир в продаже представлено 80% - это 206 лотов суммарной площадью 44 тыс. кв. м. Лидером также стала Якиманка - 76 квартир в продаже. В Замоскворечье - 67, Дорогомилово - 60.

Больше всего элитных многоспальных квартир Якиманки приходится на проект "Лаврушинский". Сейчас здесь продается 43 лота. При этом "Лаврушинский" - единственный проект, где сразу все такие квартиры выведены в продажу. Дом также является лидером по пентхаусам с четырьмя и более спальнями. Сейчас на рынке представлено только 16 таких квартир, семь из которых - в проекте Sminex.

"Многоспальные квартиры "Лаврушинского" - предложение для самых взыскательных клиентов. Лучшие виды на Кремль, функциональные планировки, обилие балконов, террасы, моллированные стекла - все это дает практически безграничные возможности обустройства личного пространства. Украшение нашей коллекции самых комфортных квартир - двухуровневый пентхаус площадью 459 кв. м с камином, собственной видовой террасой, четырьмя балконами, сауной и бассейном, из которого можно любоваться шикарными панорамами Кремля", - отметил Иван Обухов, директор по продажам Sminex, и добавил, что комфортная среда в доме продолжается во всем пространстве - например, на каждую квартиру приходится 90 кв. м двора-парка.

Фото: Материалы предоставлены PR группой Sminex

Материалы предоставлены PR группой Sminex

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