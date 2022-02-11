Совфед дал статус ветеранов прокурорам, работавшим в Чечне в 1994-1996 годах

Следователи и прокуроры, выполнявшие свои обязанности на Северном Кавказе в период ведения боевых действий, получат статус ветеранов. Такой закон одобрил в пятницу Совет Федерации.

Речь идет как о периоде вооруженного конфликта в Чечне в 1994-1996 годах, так и о контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа.

Для получения статуса ветерана прокурорам и следователям достаточно будет подтвердить факт работы на Кавказе в период боевых действий и контртеррористических операций.

В сопроводительных документах к закону указано, что в этом случае пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца будут повышены на 32 процента от расчетного размера. Кроме того, на прокуроров и следователей, которые стали инвалидами в результате участия в боевых действиях, и на членов семей погибших при исполнении служебных обязанностей будут распространяться специальные меры социальной поддержки.