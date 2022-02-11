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Участника шоу "Замуж за Бузову" арестовали за избиение соседа

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    11.02.2022, 13:48
Текст:   Олег Усков

Александр Гринев, получивший определенную медийную известность после участию в телешоу "Замуж за Бузову", был задержан правоохранителями. Как передает KP.RU, инцидент с участием Гринева произошел еще в декабре прошлого года, но уголовное дело на мужчину завели только сейчас.

Изданию стало известно: в полицию обратился 43-летний житель Одинцовского района Подмосковья, пожаловавшийся полицейским, что его "жестоко избил" 33-летний шоумен, один из экс-претендентов на внимание теледивы. Мало того - какое-то время Александр щеголял в фаворитах, внезапно выбыв из программы прямо накануне финала.

Оказалось - рокировка случилась из-за спорного хобби претендента, ведущего в соцсетях блог, в котором живописаны его многочисленные триумфы на любовных фронтах.

Зачин противостояния соседей пока не обозначен, сообщено лишь, что драка произошла в полночь во дворе многоквартирного дома, где оппоненты проживают.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Словесная перепалка быстро переросла в драку. Александр сильно избил соседа", - мужчине пришлось обращаться в больницу, уточнено.

Со слов источника издания в правоохранительных органах, по заключению эксперта, потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести. Мужчина написал заявление в полицию - в отношении Гринева, находящегося сейчас под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. В настоящее время оперативники выясняют все обстоятельства ситуации.

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