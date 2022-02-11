Умер актер из "Р.В.С." и "Тачанки с юга" Анатолий Соколовский

10 февраля скончался советский, украинский актер Анатолий Соколовский. Информация об этом появилась на портале "Кино-Театр.ру".

Анатолий Александрович Соколовский родился в 1944 году. В 1969-м закончил КГИТИ имени Карпенко-Ларина. Был штатным актером киевской киностудии имени Довженко.

Экранный дебют - военная драма "Совесть" 1968 года. На дальнейшем счету - около полусотни проектов, среди которых "Лада из страны берендеев", "Последний гайдук", "Дума о Ковпаке", "Р.В.С." и "Школа", "Подпольный обком действует", "красный вестерн" "Тачанка с юга", "Ярослав Мудрый", "Нежность к ревущему зверю".