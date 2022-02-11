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Умер пионер электронной музыки Джон Эпплтон

Новости
    11.02.2022, 11:59
Текст:   Олег Усков

Скончался Джон Говард Эпплтон, американский композитор и педагог, вундеркинд и создатель одного из первых "коммерческих" синтезаторов - Synclavier. Эпплтон умер еще 30 января, но официальное заявление его сын Джей Джей сделала лишь сейчас, не указав причину смерти пионера электронной музыки. Профессор отошел в возрасте 83 лет в своем доме в Виргинии, передает Billboard.

Эпплтон родился 4 января 1939 года в еврейской семье в Лос-Анджелесе. Его мать работала на студии MGM, отец - в 20th Century Fox. Но уже через год папаша ушел от родных, и Джон обрел отчима - Сашу Уолдена, родившегося в Уфе контрабасиста Лос-анджелесского филармонического оркестра. Он всячески одобрял интерес шестилетнего Эпплтона и его брата к музыке.

При этом необходимо отметить, что и мать, и отчим Джона были яростными поклонниками СССР, состояли в Коммунистической партии и многочисленных левацких ячейках, за что были внесены в черный список и вскоре лишились работы. Но это никак не помешало Джону всю жизнь любить русскую музыку, особенно Прокофьева. Впрочем, быстро освоив фортепиано, одаренный юноша предпочитал сочинять и играть свои произведения, а не чужие.

Закончив колледж в Орегоне, Эпплтон переехал в Сан-Франциско, близко дружил и сотрудничал с замечательным Эндрю Имбри, прижизненным классиком, и подрывным писателем Уиллардом Бейном. Работал учителем в школе, менеджером в супермаркете, руководил школьными хором и оркестром.

В середине 60-х Джон был аспирантом Орегонского университета, где и создал первую - крайне кустарную - студию и записал свои изначальные электронные композиции. Что было замечено, поощрено, и дела у Джона пошли.

Дебютные записи Эпплтона были опубликованы в 1969-м. Тогда как творческий пик Джона пришелся на 80-е - именно тогда были созданы и записаны треки, признанные поклонниками музыканта лучшими.

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