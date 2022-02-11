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Умер снимавший фильмы Рязанова и Говорухина Ломер Ахвледиани

Новости
    11.02.2022, 17:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

11 февраля на 88-м году жизни скончался советский, грузинский кинооператор Ломер Ахвледиани. О смерти народного артиста Грузинской ССР сообщает "Sputnik Грузия".

Ломер Бидзинович Ахвледиани родился 2 октября 1934 года в Тифлисе. В 1958-м окончил геологический факультет Тбилисского политехнического института, а в 1961 году начал работать на студии "Грузия-фильм".

В 1967-м как второй оператор снимал "Мольбу" Тенгиза Абуладзе. Позднее, уже как оператор-постановщик, его "Ожерелье для моей любимой" и "Древо желания". Два фильма снял с Резо Чхеидзе - социальную драму "Твой сын, земля" и "Житие Дон Кихота и Санчо". В 1974-м заочное окончил отделение операторского факультета ВГИКа (мастерская Гальперина).

С середины 90-х работал в основном в России - с Владимиром Наумовым, Эльдаром Рязановым ("Старые клячи", "Тихие омуты"), Станиславом Говорухиным ("Благослови женщину"), Аллой Суриковой, Всеволодом Шиловским, Родионом Нахапетовым, другими, снимал российские сериалы.

Был председателем жюри премии "Белый квадрат" и фестиваля "Арткино", входил в жюри фестиваля "Киношок".

Лауреат Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели и Ленинской премии (1986).

Его дочь, Нино Ахвледиани, стала режиссером.

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