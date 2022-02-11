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В Москве госпитализирован актер "Неуловимых мстителей" Геннадий Юхтин

Новости
    11.02.2022, 15:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Москве экстренно госпитализирован советский, российский актер Геннадий Юхтин. Как передает РИА Новости, ссылаясь на источник в окружении народного артиста РФ, 89-летний Юхтин попал в больницу в тяжелом состоянии.

"Он в больнице, в тяжелом состоянии, так что он не может говорить", - цитирует агентство своего собеседника. При этом источник не уточнил причину госпитализации артиста.

Геннадий (Гений) Гаврилович Юхтин родился в 1932 году. На экранах - с середины 50-х:

"Дело Румянцева", инженер Крушенков в "Весне на Заречной улице", солдат Мухин в "Рассказах о Ленине", Игнат из "Неуловимых мстителей", "Акваланги на дне", "Ошибка резидента", "Путь в "Сатурн" - десятки важнейших отечественных кинокартин.

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