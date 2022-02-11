В столице Болгарии оборудуют штрафстоянки для лошадей

Спустя десять лет непрекращающихся дискуссий администрация Софии приняла решение запретить гужевой транспорт на территории столицы. Закон вступит в силу с 1 июня текущего года.

В случае нарушения телега и лошадь будут конфискованы. Для этого в одном из кварталов Софии планируется создать специальную штрафстоянку для животных. Там за ними будут ухаживать, кормить их и при необходимости оказывать медицинскую помощь. Чтобы получить свою лошадь обратно, владельцу придется оплатить расходы на ее содержание.

В настоящее время движение гужевого транспорта в болгарской столице является нормой. Повозки можно встретить как на оживленных улицах, так и в престижных спальных районах. Это является причиной большого количества нарушений правил дорожного движения и ДТП, случившихся по вине кучеров. Последними зачастую оказываются несовершеннолетние представители цыганской диаспоры.

Ожидается, что новый запрет не только повысит уровень безопасности и чистоты на дорогах, но и устранит проблему незаконной транспортировки и выброса строительного мусора.