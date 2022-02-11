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11.02.2022,  
14:08
Текст:  Алексей Моисеев

Видео: бронированный бульдозер столкнул танк Merkava с обрыва

Армия обороны Израиля в настоящее время вооружена современными танками Merkava Mk.4, оборудованными, в том числе, комплексами активной защиты.

Машины более ранних версий уже не эксплуатируются. По данным справочных изданий, более шести сотен Merkava Mk.3 находятся на хранении, остальные можно увидеть только в музеях, на площадках снятой с вооружения техники и на полигонах, где на них отрабатывают различные учебные задачи.

Например, в Сети появилось видео, где как раз засветился один из таких списанных танков. Бронемашина с повернутой вправо башней, по всей видимости, мешала проходу колонны, и, чтобы решить эту проблему, был вызван бронированный бульдозер Caterpillar D9.

Первая попытка многотонного гиганта освободить дорогу не увенчалась успехом - уткнувшись отвалом в "Колесницу" (именно так переводится название Merkava), тяжелый трактор начал буксовать. Отъехав немного назад, водитель "девятки" изменил направление движения, после чего ему удалось сдвинуть танк с места - с лязгом и скрежетом он покатился со склона.

Вероятно, траектория движения неуправляемой машины показалась слишком непредсказуемой экипажу одного из стоящих внизу танков Merkava Mk.4, поэтому он поспешил откатиться на безопасное расстояние.

Танки этого семейства создавались, исходя из имевшегося у израильтян богатого боевого опыта. От своих зарубежных ровесников они отличаются не совсем обычной компоновкой - моторно-трансмиссионное отделение находится в передней части, которая, как предполагалась, повышает шансы экипажа на выживание при попадании снарядов в лоб. К тому же примененное бронирование было разнесенного типа.

Фото: Glunggenbauer / wikimedia.org
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Серийное производство началось в 1977 году. В качестве вооружения применялась 105-мм пушка, три 7,62-мм пулемета, 60-мм миномет. Мощность двигателя - 900 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 58 км/ч. Экипаж - 4 человека. Боевая масса - 56000 кг.

Как утверждается, Merkava Mk.1 очень хорошо себя показали в ходе событий в Ливане 1982 года, понеся минимальные потери (безвозвратно потеряно семь штук).

В 1983 году начался серийный выпуск Merkava Mk.2, получивших усовершенствования по опыту недавней войны: была усилена бронезащита, усовершенствована система управления огнем. В результате вес вырос до 60000 кг.

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