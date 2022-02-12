Команда президента Беларуси вырвалась в лидеры хоккейного турнира

И в напряженные будни пекинской олимпиады в белорусской столице продолжаются остросюжетные схватки национальных ледовых дружин. С большим отрывом, информирует 12 февраля БЕЛТА, обыграв хоккейную сборную Гродненской области, команда президента страны одержала очередную победу в матчах XV республиканских соревнований среди любителей.

Матч на призы Президентского спортивного клуба прошел в столичной "Олимпик-Арене", завершившись со счетом 8:3 (4:0, 3:2, 1:1).

С активного прессинга ворот соперника включились в игру хозяева ледовой арены. Но гости первую половину периода, сообщает агентство, умело охраняли свои ворота, и счет был открыт лишь на 14-й минуте нападающим президентской команды Денисом Курдеко. Затем успех команды закрепил Артем Антоненко.

И хотя, судя по спортивным комментариям, гродненцы периодически вырывались в контратаки, но реализовать их так и не смогли. И финал первого периода завершили удачные броски шайб Николая Лукашенко и Ярослава Чуприса.

И хотя второй период тоже стартовал с очередного мастерского броска президентской команды, областные хоккеисты смогли уже через 20 секунд, благодаря ювелирному броску Вячеслава Лисичкина, забросить ответную шайбу.

Кстати, по оценке агентства, этот период гродненцы провели значительно активнее. Вторую шайбу в ворота хозяев забросил Сергей Олиев. Правда, и не отставали в динамичных атаках и игроки президентской команды Михаил Грабовский и оформивший дубль Алексей Ефименко. Именно их снайперские броски помогли президентской команде удержать преимущество и значительно оторваться по числу заброшенных шайб.

В заключительном периоде матча гродненские игроки смогли еще один раз поразить ворота хозяев поля с точного броска Андрея Гидревича. Но связка отца и сына Антоненко, констатирует агентство, через секунды смогла в очередной раз обыграть вратаря гостей.

Остается добавить, что после пяти сыгранных матчей команда Александра Лукашенко в общекомандном зачете занимает первое место, набрав десять очков. За ней расположились сборные Минской и Брестской областей.