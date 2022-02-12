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От коронавируса умер создатель сериала "Кости" Жан ДеВитт

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    12.02.2022, 16:43
Текст:   Олег Усков

В возрасте 75 лет, из которых полвека он посвятил шоу-бизнесу, скончался голливудский продюсер Жан ДеВитт, на счету которого, помимо прочего, сериалы "Кости" и "Справедливая Эми".

Как сообщает Deadline, продюсер умер еще 29 января, но объявлено об этом было только сейчас. ДеВитт отошел в своем доме в Санта-Барбаре. Причина - коронавирусная инфекция.

В 18 лет ДеВитт перевозил боеприпасы по Меконгу, потом изучал в колледже сельское хозяйство, в 21 работал на ферме в Австралии и, наконец, оказался в Испании на съемках картины своего отца "Человек в пустыне". Где получил должность помощника реквизитора, далее пройдя путь до исполнительного продюсера и режиссера.

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