От коронавируса умер создатель сериала "Кости" Жан ДеВитт

В возрасте 75 лет, из которых полвека он посвятил шоу-бизнесу, скончался голливудский продюсер Жан ДеВитт, на счету которого, помимо прочего, сериалы "Кости" и "Справедливая Эми".

Как сообщает Deadline, продюсер умер еще 29 января, но объявлено об этом было только сейчас. ДеВитт отошел в своем доме в Санта-Барбаре. Причина - коронавирусная инфекция.

В 18 лет ДеВитт перевозил боеприпасы по Меконгу, потом изучал в колледже сельское хозяйство, в 21 работал на ферме в Австралии и, наконец, оказался в Испании на съемках картины своего отца "Человек в пустыне". Где получил должность помощника реквизитора, далее пройдя путь до исполнительного продюсера и режиссера.