Петербуржца отправили под домашний арест за плохую уборку снега

В Петербурге Василеостровский районный суд избрал меру пресечения сотруднику подрядной фирмы, которого обвиняют в мошенничестве из-за плохой уборки тротуаров зимой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, следствие подавало ходатайство о заключении сотрудника под стражу. Но суд решил, что мужчина в ближайшие два месяца должен находиться под домашним арестом.

Всего обвиняемыми по делу проходят четверо сотрудников компании-подрядчика.

По версии следствия, в конце ноября фирма заключила госконтракт с комитетом по благоустройству Петербурга об уборке тротуаров на Васильевском острове. Из бюджета копания получила более одного миллиона рублей.

В следствии считают, что планов убирать тротуары от снега у фирмы изначально не было. Снежная зима не простила такого отношения, улицы оказались в сугробах и наледи. Сотрудников подрядной организации подозревают в мошенничестве.

К слову, всего по городу возбуждено 19 уголовных дел, связанных с ненадлежащей уборкой улиц и кровель.