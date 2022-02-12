Пропавшую десять лет назад жительницу Пскова нашли живой

В Псковской области благополучно разрешилась история с исчезновением местной жительницы. Спустя десять лет ее нашли живой и здоровой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жительницы Пскова пропала десять лет назад, когда ей было 29 лет. Родственники не могли точно назвать даты ее исчезновения - просто перестала выходить на связь. Они искали ее самостоятельно, но безрезультатно.

Недавно родственники женщины пришли в полицию и рассказали о своей беде. Сотрудники ведомства начали искать псковичку своими силами, а также распространили ориентировки. Вскоре выяснилось, что женщина на самом деле никуда не исчезала, а переехала из Пскова в одну из деревень Себежского района, устроила свою личную жизнь, нашла работу, сменила номер телефона. В полиции отметили, что с женщиной все в порядке.