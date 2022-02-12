Как советские моряки в 1988 году таранили ракетный крейсер и эсминец США

12 февраля 1988 года моряки Черноморского флота на сторожевых кораблях "Беззаветный" и "СКР-6" таранили у берегов Крыма ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron. Получив повреждения, новейшие американские корабли покинули 12-мильную советскую зону и ушли в нейтральные воды.

ЧП получившее позже названия "Последний инцидент холодной войны", "Красный навал" и "День, когда могла начаться Третья мировая" было вызвано противостоянием СССР и США. Советская военная разведка заранее получила информацию о готовящейся провокации, а решение о противодействии американцам принималось в ЦК КПСС и утверждалось генсеком Михаилом Горбачевым.

"Вторгнуться в наши терводы они, видимо, попытаются, как и в прошлый раз, в районе южной оконечности Крымского полуострова (мыс Сарыч), где границы по конфигурации представляют треугольник с выдвинутой к югу вершиной. Больше мест для такого "демонстрационного" нарушения на Черноморском театре не существует. И вот здесь-то и должна была произойти основная фаза всей операции", - вспоминает адмирал Валентин Селиванов.

Сторожевой корабль"Беззаветный", под командованием капитана 2-го ранге Владимира Богдашина, должен был противодействовать крейсеру Yorktown, а целью "СКР-6" капитана 3-го ранга Анатолия Петрова стал эсминец Caron. Руководил операцией капитан 2 ранга Николай Михеев.

"Моряки представляют, как сложно и опасно выполнять такие маневры: громадный крейсер водоизмещением 9200 тонн и к нему на ходу как бы "швартуется" сторожевик водоизмещением 3000 тонн, а на другом "фланге" против эсминца водоизмещением 7800 тонн действует совсем маленький сторожевичок водоизмещением всего в 1300 тонн. Представляете: в момент сближения вплотную с этим маленьким сторожевичком, положи эсминец резко руль "лево на борт" - и что будет с нашим кораблем?", - вспоминает адмирал.

По воспоминаниям советских моряков, американцы не ожидали столь решительных действий и, выскочив на палубу, оскорбляли черноморцев. Однако попав под навал исчезли внутри кораблей.

"Слышу совершенно спокойный голос Михеева, как будто при розыгрыше таких эпизодов на картах: "Прошлись по левому борту крейсера. Сломали пусковую установку ракет "Гарпун". Две разломанные ракеты свешиваются из пусковых контейнеров. Снесли все леера левого борта крейсера. Разбили вдребезги командирский катер. Кое-где порвали борт и боковую обшивку носовой надстройки", - рассказывает Селиванов.

Сторожевик "СКР-6" прошелся вдоль левого борта эсминца Caron и срубил леера, разбил шлюпку и порвал борт.

Однако американцы сдаваться не собирались - не допустили возгорания ракетной установки, попытались поднять в воздух вертолеты и захотели раздавить "Беззаветный". Советский сторожевик сделал еще один навал, прибавил скорость и ушел из "коробочки". А вертолеты Ми-24 не позволили взлететь американцам и крейсеру с эсминцем пришлось покинуть советские воды.

Завершился инцидент обменом дипломатических протестов и публикацией в газете "Правда" статьи "Что им надо у наших берегов? Недопустимые действия ВМС США".

После инцидента Yorktown несколько месяцев ремонтировался. Командир крейсера капитан 1 ранга Филипп Дюр (Philip Dur) 4 апреля 1988 года был снят с должности "за пассивные действия и предоставленную советскому кораблю инициативу, чем нанес моральный ущерб престижу американского флота". Капитан 2-го ранга Владимир Богдашин в 1989 году "за освоение новой боевой техники" получил орден Красной звезды.

По разному сложилась судьба кораблей. Сторожевик "Беззаветный" в 1997 году был передан Украине, переименован в "Днепропетровск", и в 2005 году отправлен на металлолом в Турцию, но в пути боевой корабль затонул. Старенький "СКР-6" в 1990 году был исключен из состава ВМФ, в том же году его утилизировали. Крейсер Yorktown списан в 2004 году и находится на базе технического обслуживания кораблей резерва ВМС США в Филадельфии. Эсминец Caron выведен из строя в октябре 2001 года, а через несколько месяцев затонул в районе военно-морской базы в Пуэрто-Рико.