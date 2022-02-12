Корабли Черноморского флота вышли в море на учения по защите Крыма

Корабли Черноморского флота вышли из Новороссийска и Севастополя в районы развертывания для отработки задач по обороне Крыма. В маневрах также задействованы подразделения береговых войск и морской авиации.

В учениях, проходящих под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова, принимают участие свыше 30 судов обеспечения и боевых кораблей. Среди них - фрегаты, малые ракетные корабли и ракетные катера, эсминцы, тральщики и десантные корабли.

"Корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что маневры флота в Черном море являются плановыми и проводятся в рамках подготовки к учению под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. В них примут участие 140 кораблей и судов обеспечения, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также около 10 тысяч военнослужащих.