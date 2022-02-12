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Умер основатель группы Gary Puckett & The Union Gap Керри Чейтер

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    12.02.2022, 17:15
Текст:   Олег Усков
Фото: <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227005325896553&set=gm.10159911377922369" rel="nofollow" target="_blank">Diana Kalnins</a> Фото: <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227005325896553&set=gm.10159911377922369" rel="nofollow" target="_blank">Diana Kalnins</a>
Фото: Diana Kalnins

В возрасте 77 лет скончался Керри Чейтер, сооснователь и бас-гитарист крайне популярной в 60-х американской поп-рок-группы Gary Puckett & The Union Gap. О смерти номинанта премии "Грэмми" сообщает Deadline. Как уточнено, Чейтер скончался в Нашвилле 4 февраля. Причина смерти не указывается.

Чейтер родился в 1945-м в Ванкувере. С середины 60-х играл в местной группе, а когда один из его соратников ушел, чтобы сформировать Iron Bufferfly, Керри присоединился к коллективу Гэри Паккета, которая назывался The Union Gap featuring Gary Puckett, позже сменив вывеску на Gary Puckett & The Union Gap.

Участники группы нарядились в одинаковую военную форму, в которой легко угадывались мотивы мундиров времен американской Гражданской войны, и обрели славу практически немедленно - их первые четыре сингла вошли в "горячую дестятку" Billboard: Woman, Woman (4 место), Young Girl и Lady Willpower (оба поднимались до второй строчки топа), Over You (7-е).

Пятый и шестой синглы группы тоже зашли в топ. При этом Чейтер написал для коллектива несколько песен, но ни одна из них большим хитом не стала.

В 1970-м Керри ушел из проекта и Union Gap в своем оригинальном составе вскоре распались. В конце 70-х музыкант записал пару сольных пластинок, не имевших успеха, и переключился на кантри, где наконец-то сумел стяжать триумф.

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