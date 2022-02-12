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Умер писатель-фантаст Мино Милани

Новости
    12.02.2022, 15:39
Текст:   Олег Усков

10 февраля, ровно через неделю после своего 94-летия, в Ломбардии скончался симпатичный итальянский писатель, журналист, редактор и автор топовых комиксов, известный нашему читателю как Мино Милани. Кроме того, автор использовал псевдонимы Стелио Мартелли, Пьеро Сельва, а так же подписывался как Вентура. Настоящее же имя - Гильермо Милани. Работал он в приключенческом жанре, историческом, писал приключенческую же и мягкую, гуманитарную фантастику, криминальные романы, биографии, детские книги - всего более двухсот.

Еще в начале 90-х на русском языке вышел крепенький сборник Милани "Пульсирующий камень" - цикл произведений "Приключения Мартина Купера", плюс энтузиасты переводили и издавали Мино микротиражами пиратским порядком.

В 1981 году по одноименному роману Милани Дино Ризи снял "Призрака любви" - с Роми Шнайдер и Марчелло Мастроянни.

О смерти Мино сообщает Fumetto Logica, поместив обзор его творчества.

Кроме того, в соцсетях скорбят друзья и коллеги, в частности - культовый автор эротических комиксов Мило Манара.

Милани родился в 1928 году в Павии, где прожил всю жизнь. Поступив на медицинский факультет, быстро понял, что это не его, и переключился на литературу. В 50-е начал публиковаться.

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