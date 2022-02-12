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12.02.2022 17:02
Рубрика: Общество

В школы Абхазии поступит 260 тысяч учебников из России

Текст: Елена Новоселова
Завершился первый этап распределения учебников, поступивших из России в 153 школы Абхазии. Это 160 тысяч книг, предназначенных для школьников с первого по седьмой классы, сообщил журналистам министр просвещения и языковой политики республики Инал Габлия.

Новые учебники появились благодаря взаимодействию с Министерством просвещения и Министерством экономического развития России. В марте ожидается доставка еще 100 тысяч учебников из России для 8-11 классов.

Фото: AP Photo/Brian Inganga
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"В рамках первого этапа были распределены учебники по 17 предметам, это, в частности, русский язык, русская литература, математика, английский язык, азбука и так далее. Школьные библиотеки имеют возможность бесплатно распределять учебники с начала нового учебного года", - цитирует Sputnik Габлию. По его словам, в республику поступили учебники общей стоимостью более 62 миллионов рублей.

Интересно, что учебники, которые сейчас распределяют в абхазских школах, соответствуют образовательным стандартам России. Об этом просила абхазская сторона, которая составила список необходимых книг.

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