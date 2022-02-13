Единичка на рубке: "Кострома" столкнулась с подлодкой ВМС США 30 лет назад

30 лет назад 11 февраля 1992 года российская атомная подводная лодка (АПЛ) "Кострома" столкнулась с американской подлодкой "Батон-Руж". "Кострома" до сих пор в строю, а "Батон-Руж" списали на металлолом через 5 лет после инцидента.

"Кострома" - торпедная многоцелевая АПЛ, была спущена на воду в 1986 году и включена в 6-ю дивизию подлодок Северного флота СССР. Это подводный корабль проекта 945 ("Барракуда"). До включения в состав российского флота носила наименование К-276 и название "Краб".

В феврале 1992 года "Кострома" вышла в учебный поход в Баренцево море. Там же дежурила американская атомная подлодка-охотник SSN-689 Baton Rouge. У этого истребителя субмарин на борту были ядерные торпеды, крылатые и противокорабельные ракеты.

По всей видимости "Батон-Руж" начала следить за "Костромой", следуя ее курсом. По мнению тогдашнего командира 6-й дивизии АПЛ Северного флота контр-адмирала Михаила Кузнецова, американцы имели задание снять акустический отпечаток подлодок проекта "Барракуда" и поэтому шли очень близко.

11 февраля российская и американская субмарина столкнулись в подводном положении. При это подлодка США получила очень сильные повреждения, практически была на грани гибели, а "Кострома" отделалась повреждениями ограждения рубки, верхней обшивки легкого корпуса и обтекателя гидроакустического комплекса. После небольшого ремонта она вернулась в строй.

Что же касается "Батон-Руж": подлодка три года простояла в рембазе, после чего было решено ее не восстанавливать, а порезать на металлолом.

Зарубежные эксперты выдвинули несколько версий этого инцидента. По одной из них "Батон-Руж" случайно столкнулась с другой российской подлодкой - К-239, а не с "Костромой". Следующая версия гласила, что командир "Костромы", капитан 2-го ранга Игорь Локоть намеренно приказал таранить излишне назойливых американцев.

В пользу последней версии говорит то, что экипаж после возвращения на базу нарисовал на рубке цифру 1 в кружке. В годы Великой отечественной войны такой знак символизировал потопление либо выведение из строя вражеского судна.

АПЛ "Кострома" с единичкой на рубке. Фото: Национальный антитеррористический комитет / http://nac.gov.ru/

Контр-адмирал Кузнецов считал, что столкновение было вызвано неумелыми действиями американского экипажа: капитан Гордон Кремер не верно рассчитал положение своей лодки, и в результате ее ударила всплывающая "Кострома". Характерно, что "Батон-Руж" тут же ушла с места инцидента, а командование флота США долго отрицало сам факт столкновения, поскольку оно произошло из-за незаконных действий американских моряков. Но позже факт все-таки был признан.

АПЛ "Кострома" и сегодня числится в составе российского флота.