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13.02.2022,  
14:15
Текст:  Антон Валагин

Как "Спрут-СДМ" поражает цели, даже не видя их

"Военная приемка" побывала на испытаниях самоходного противотанкового орудия "Спрут-СДМ" и узнала о его уникальных качествах. Например, почему эта машина может подбить любой танк противника, а сама - остаться неуязвимой.

"Спрут" разработан для ВДВ. 18-тонная машина умеет плавать и десантироваться парашютным способом. Но главная ее задача - бороться с тяжелой бронетехникой противника.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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Шасси "Спрута" - удлиненная модификация БМД-4М. Броня у самоходки алюминиевая, от танкового снаряда не спасет, но его на дистанцию выстрела никто и не подпустит.

125-мм пушка "Спрута" умеет стрелять управляемыми ракетами на пять километров. Это орудие устанавливается на танки Т-72 и Т-90 последних модификаций.

- Танку же противника необходимо для выстрела подъехать на два километра, чего "Спрут" ему, разумеется, не позволит, - рассказал "Звезде" Сергей Котелевский, начальник управления НИОКР Курганмашзавода.

В этом "не позволит" заключена, пожалуй, главная особенность самоходки. На ней установлена уникальная система управления огнем. Если машина не видит цель, а командование из другой точки ее видит, оно управляет орудием дистанционно. Одним нажатием кнопки в "Спрут" передаются данные цели, пушка наводится на нее. Наводчику остается нажать две клавиши: выбора боеприпаса и выстрела.

- Пока ни в одной другой машине такое не реализовано, - подчеркнул Котелевский.

То же самое может сделать и командир "Спрута". У него есть свой прицел с углом обзора 360 градусов. Пока наводчик смотрит туда, куда направлена пушка, командир, заметив опасность с другой стороны, одни нажатием может развернуть башню и навести орудие. Получать данные о целях можно с беспилотников. А метко стреляет "Спрут" даже на плаву.

Подобные машины сейчас пытаются создать все ведущие армии мира. В США и Израиль ведутся работы над танками Griffin и Sabrah. Но их масса 30 тонн, что исключает авиадесантирование, а орудия меньшего калибра. У Китая есть легкий плавающий танк ZTD. Его масса засекречена, но пушка - 105-миллиметровая.

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